立春 是養肝最佳時機 中醫解構：宜少酸多甘 附2大簡易立春護肝食療︳親子健康

立春｜新年伊始，祝各位讀者馬年快樂，吉祥如意！在今年的新曆二月四日，我們迎來了 立春 ，正式踏入春天。解構春天是陽氣升發的季節，也是調理身體、打造健壯體魄的最佳時機！即刻為大家養肝方法，與兩款簡易 養肝食療 。

立春｜春季宜保護陽氣養肝

《黃帝內經》中提到：「春三月，此謂發陳，天地俱生，萬物以榮。」這句話完美地揭示了春季氣候由寒轉暖，陽氣逐漸復甦的特點。在這個充滿生機的時節，養生應當順應自然，保護陽氣。建議衣着不要過於單薄，並避免過多食用生冷寒涼的食物，這樣才能助陽氣升發。

春天吃「酸」助養肝？應少酸多甘

中醫認為春季與木相應，對應的臟腑是肝，這正是肝最旺盛活躍的時候，養肝的最佳時機！肝是調節全身氣機和血液的重要器官，若肝氣不暢、鬱結，則全身氣血運行會紊亂，進而引發一系列問題，如血壓上升、頭暈目眩、失眠多夢、急躁易怒等。因此，春天注重養肝至關重要，平衡身體的內外環境。

除了養肝，我們還要健脾。飲食方面最好採取少酸多甘的原則。五味中「酸」入肝，雖然可以適量食用一些酸味食物來助肝氣，但不可過度，以免肝氣過旺。應該少食如檸檬、果醋、酸梅等酸味食物，以免造成肝火太旺，影響脾胃的消化功能。

而甘味食物則能補益脾胃，像紅糖、大棗、蜂蜜、紅蘿蔔和甜椒等都非常合適。初春的飲食應以養肝健脾為主，選擇辛溫、清淡的食物，這樣才能抵禦風寒與風濕的侵襲，減少生病的機會。記得避免油膩、生冷和大辛大熱的食物，以保護脾胃。同時，多攝取水果和蔬菜，獲得必要的維生素，增強免疫功能，預防春季傳染病。

梳頭養生促陽氣流通

春季氣候變化無常，早晚溫差較大，俗語說：「春不減衣，秋不戴帽」，提醒我們在早春時節不要急於脫掉棉衣。立春時，陽氣漸生，但陰寒尚未消散，人體毛孔正從閉合逐步開放，抵抗寒邪的能力有所下降。如果穿着過少，一旦遭遇寒冷侵襲，毛孔可能閉合，導致體內陽氣無法宣發，形成「陽氣鬱」的情況。

此外，春天梳頭也是一個極佳的養生習慣。《養生論》中提到：「春三月，每朝梳頭一二百下。」 春季每天梳頭可以有效疏通氣血，促進陽氣的流通。此時人體陽氣向上向外升發，毛孔逐漸舒展，代謝旺盛，生長迅速，梳頭成為了簡單又有效的養生法寶。

總之，在這春意盎然的季節中，我們應保持愉快的心情，多喝水、少喝酒，積極參加戶外活動，避免過度進補。順應春季的氣候變化，遵循養生原則，才能保持身體的內外平衡，迎接新的一年！

