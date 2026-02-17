Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年習俗︳年初二15個禁忌：唔好洗衫呻餓 這樣做會掃走財富

更新時間：12:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-17 HKT

農曆新年習俗︳農曆新年到了，中國傳統上於新年佳節會「避講不吉利說話」，原來還有不少傳統禁忌，台灣清水孟國際塔羅小孟老師就提醒大家農曆年初二有以下15個傳統禁忌，大家可作參考，可以避免新一年運勢不佳！即睇以下15個農曆年初二15個禁忌，小心犯禁！

農曆新年習俗︳農曆年初二15個禁忌公開！

相信不少爸媽小時候也聽過長輩說農曆年初一不宜動用針線，會有血光之災，或不會在大年初一掃地、洗頭等等傳統新春禁忌。原來農曆年初二也有不少流傳下來的新年習俗，即由台灣小孟老師為大家拆解。

農曆新年習俗︳在農曆年初二回娘家拜年也要禁忌要注意呀！（圖片來源：FreePik）
農曆新年習俗︳農曆年初二15個禁忌！原來這天忌洗衫及午睡，也別這樣做，不然會掃走財富呀！（圖片來源：FreePik）
點擊圖片瀏覽農曆年初二禁忌：


農曆年初二忌洗衫、呻「餓」

根據台灣清水孟國際塔羅小孟老師所指，原來有民間流傳下來的習俗，認為農曆年初二不宜洗衫，原來是水神生日！亦有指已外嫁的女兒於初二回娘家拜年時，在送禮、拜年時間亦有禁忌；也有指初二不宜午睡，是不禮貌的表現，亦不要呻「我很餓」，不然來年財運不佳，也沒有食神呀！

有說農曆年初二不宜港衫。（圖片來源：PhotoAC）
在這天睡午覺也不太禮貌呀！（圖片來源：PhotoAC）
資料來源：FB@清水孟國際塔羅小孟老師

資料由受訪者提供，意見僅供參考。

