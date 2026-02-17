農曆新年︳全盒小食6大暗藏高熱量不健康之選 紅黑瓜子唔健康！營養師3大全盒小食健康攻略

農曆新年到了，祝各位大、小朋友身體健康。要身體健康首要小心飲食，傳統上農曆新年家家戶戶都會放置放滿各式小食寓意團圓、一家人齊齊整整的全盒，但原來全盒內的小食暗藏高卡！不想過「肥」年就要小心慎選6大不健康 全盒小食 ，即睇營養師 全盒小食 健康建議，還有較健康的小食建議，大家記住去拜年「揀嚟食」，祝大、小朋友新一年都健健康康！

吃得健康！全盒小食3大健康貼士

全盒小食琳琅滿目，像煎堆、蝦片、糖果和朱古力等，總是讓人忍不住多食幾口。但你知道嗎？這些小食不僅高熱量，而且糖分和鹽分也很高，以下是一些健康的小貼士：

全盒小食健康貼士1：選擇較健康的小食

堅果 ：選擇無鹽、未經烘製的堅果，如杏仁、開心果和腰果，這些都富含不飽和脂肪酸和膳食纖維，有助維持心血管健康；

：選擇無鹽、未經烘製的堅果，如杏仁、開心果和腰果，這些都富含不飽和脂肪酸和膳食纖維，有助維持心血管健康； 蔬果：以新鮮水果或無添加蔬果乾代替糖果，特別是富含維他命C的橙、士多啤梨和奇異果，不僅有助增強免疫力，還能提供天然甜味。

全盒小食健康貼士2：避免過量攝取煎炸小食

煎炸食品雖然美味，但同時富含反式脂肪和飽和脂肪，容易導致血脂升高。大家不妨嘗試自製蝦片或其他小食，用焗爐烘替代油炸，既健康又能保留酥脆口感。

全盒小食健康貼士3：制定「零食時間」

設定一天中的固定時間食零食，例如下午茶時間，避免小朋友隨時隨地進食零食。這樣不僅能控制總熱量攝取，還能幫助孩子養成規律飲食的習慣。

點擊圖片瀏覽全盒小食健康建議：

文：Audrey Tam

圖：FreePik、PhotoAC、Shuttlerstock

Audrey Tam

香港認可註冊營養師，畢業於香港大學，主修食品及營養科學，其後於澳洲悉尼大學取得營養科 學碩士學位。現時為澳洲營養師協會會員及香港營養師協會會員，曾為醫院、公私營機構、展覽、中小學等擔任營養講座導師，亦曾於多間香港老人院舍及日間中心擔任顧問營養師，現為香港一間大型非牟利機構擔任顧問營養師。以「Eat More Not Less」的理念，推廣健康均衡飲食。

