暖包用法︳90%人用錯暖包放衫袋暖手超錯！日本專家教擺4個部位全身暖 附一張紙放腳暖8度方法

暖包用法︳近日特別寒冷，不想每到寒冷天氣警報就著到「成隻糉」臃臃腫腫，以暖包禦寒就可以幫大家保暖又不用加穿過多厚衣。大家都會手握暖包或放於衣袋中，但有日本專家指出，有90%人一直用錯暖包，原來把暖包放進衣服口袋裡，會令保暖作用大減。專家指，把暖包放在身體4個部位即可令全身溫暖。

暖包用法︳暖包勿放衫袋 原來要放這些部位！

日本醫學博士福田千晶在其著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》中提及，如果暖包用法放錯地方，就會只有接觸到暖包的部位感到溫暖，但其他部位仍會感到很寒冷。她表示，有9成人都習慣把暖包在衫袋裡，然後用手搓揉取暖，但其實這是錯誤的做法。

暖包用法︳有日本專家指出，有90%人一直用錯暖包，原來把暖包放進衣服口袋裡，會令保暖作用大減。（圖片來源：PhotoAC）

暖包放在這4個部位最保暖

福田千晶表示，人體有許多可以令全身溫暖的穴位，如果感到寒冷，將暖包放在以下4個部位，就可令全身都感到溫暖：

暖包原來要放在這4個部位！（圖片來源：PhotoAC）



暖包放置部位1. 腰部兩側

腰部周邊有肝、腎等血液流量多的器官，只要令腰部溫暖，就可以解除大腦緊張狀態，有效促進血液循環，令全身同樣感到溫暖。

為了保暖，爸媽都會選擇在小朋友衣袋放暖包，原來要放這4個地方才夠保暖。（圖片來源：PhotoAC）

暖包放置部位2. 腹部

暖包貼在肚臍下方，可以幫助消除腹痛、腹瀉及經痛。但腹部皮膚較薄較敏感，所以要小心因暖肚過熱而導致燙傷。

不少暖包都有「貼身」功能，但如貼在皮膚較敏感或薄位置，要小心因過熱而導致燙傷。(圖片來源：PhotoAC)

暖包放置部位3. 背部

貼在背部的肩胛骨中間，能夠有效紓緩肩膀痠痛、頭痛等症狀。

暖包放於頸部最保暖。（圖片來源：PhotoAC）

暖包放置部位4. 後頸

可以紓緩頸痛、肩膀痠痛及頭痛。但長時間接觸暖包，有可能引致低溫燙傷，所以要調節使用時間。

《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》（圖片來源：誠品）

露營保暖必讀！原來加「一張紙」即提升8度

不少爸媽都會帶孩子去露營，於大自然享受幾天悠閒時光，但遇著冷天氣，又帶不夠衣服怎樣辦？雙腳最容易凍，一凍冷全身！而東京醫療大學著名教授川嵨朗就曾於日本電視節目，分享用1張錫紙就可令雙腳暖笠笠。

教授指出可將錫紙摺成與鞋子一樣大小，再將紙放入鞋內，記住要包裹腳掌前部分，就可保暖。（圖片來源：網上圖片）

教授指出可將錫紙摺成與鞋子一樣大小，再將紙放入鞋內，最重要要包裹腳掌前部分，而反光面要向內，這樣就可利用錫紙的反射熱力，避免體溫流失從而達到保溫效果！若擔心鍚紙𠝹傷腳部，可以先穿襪子再包錫紙，一樣可保暖呀。

加入錫紙後，足部溫度足足提升8度！（圖片來源：網上圖片）

而節目組就試試以一般拖鞋，與放入錫紙的拖鞋作比較，原來腳部的溫度比起沒加錫紙的提升8度，腳尖部位溫差更非常明顯！教授指這跟人體免疫力與體溫有關，如四肢溫暖上升，免疫力也會提升。台灣《中天新聞》亦曾作相關實驗，發現溫度由25度升至29度，證明該方法可行。

延伸閱讀：HEATTECH過期｜原來有X年換一次 睇標籤即知幾時要換！

雖然HEATTECH價值相宜，但由於不需長期穿著，不少大人都會「記得先買新」，天氣寒冷就會拿出「櫃桶底」舊HEATTECH穿著。台灣UNIQLO就於社交平台上發文，指原來HEATTECH經過長期清洗會減低保暖度，所以就會出現「愈著愈不保暖」的效果。官方指每3年最好更換一次，才能得到最佳保暖效果。官方同時有教大家如何睇標籤，看看這個位置就會知道HEATTECH何年何季出產，夠3年就最好更換喇！

現在大、小朋友冬天都有件UNIQLO HEATTECH「傍身」，不過原來HEATTECH都有「最佳有效期」，會過期要換呀！（圖片來源：UNIQLO）

點擊圖片瀏覽UNIQLO HEATTECH過期睇標籤教學：

HEATTECH過期｜UNIQLO教睇標籤1位置

同時官方亦有教大家正確清洗HEATTECH方法，根據HEATTECH的洗衣標籤說明清洗最好，可選擇手洗或以洗衣機的弱水流清洗，同時水溫不應超過40度，亦不可使用特殊洗劑，也可應乾洗或烘乾，以免破壞保暖內衣的發熱機能性。而香港官方UNIQLO社交平台亦有教大家如何選擇HEATTECH，究竟哪個溫度應選擇穿哪款HEATTECH，以免錯誤選擇，不夠暖或「熱到出汗」。

識得揀適合的HEATTECH與好好保養HEATTECH，一件價錢相宜的HEATTECH可穿上3年。（圖片來源：UNIQLO）

延伸閱讀：專家保暖內衣HEATTECH正解！3大誤區即公開

以前要穿厚厚的毛衣才覺溫暖，但自從保暖內衣的出現，顛覆了「厚才是暖」的舊有觀念。究竟為何有人穿了HEATTECH也不覺暖？台灣官方UNIQLO就指HEATTECH應揀貼身不要寬鬆，究竟為甚麼？就由日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》就請來Uniqlo的中野正海部長揭開HEATTECH「保暖」秘密！

台灣官方UNIQLO就指HEATTECH應揀貼身不要寬鬆。（圖片來源：IG@Uniqlo_taiwan）

點擊圖片瀏覽保暖內衣HEATTECH發熱原理：

中野部長指，HEATTECH保暖內衣其實是靠「吸濕」來發熱！原來人體就算不作任何活動，根據身體的自然新陳代謝，一天也會釋出800毫升水蒸氣，而HEATTECH就是運用這個自然現象，用人體排出的水蒸氣，將其轉換成熱能。當人體水蒸氣釋放後，再接觸到HEATTECH上的特殊纖維，就可以令這些水蒸氣無法排出，而帶來發熱效能，並透過纖維傳送到身體，所以穿上HEATTECH就會產生溫暖感。

穿保暖內衣HEATTECH錯誤1：HEATTECH下多穿一件衣服

既然衣料要接觸肌膚才會上產生熱能，那在HEATTECH下多穿一件衣服，就不能直接接觸肌膚，衣料也不能吸取身體釋出的水分，故以「吸濕」而產生熱能的HEATTECH就難以發揮效果。

於HEATTECH下多穿一件衣服，會影響其吸濕能力。（圖片來源：《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》節目截圖）

穿保暖內衣HEATTECH錯誤2：HEATTECH太鬆身

不少人擔心衣物會「縮水」而會選購較size的衣服，但購買HEATTECH就萬萬不可挑選鬆身size。中野部分指，較大尺碼的HEATTECH，令保暖內衣無法發揮保暖效果！全因衣料未能直接接觸肌膚，就會降低「吸濕」發熱的效果，而且穿上鬆身的保暖內衣會令衣料和肌膚的空隙過大，水蒸氣更易流失，影響衣料吸收身體的水蒸氣，就會失去HEATTECH原有的發熱功能。

HEATTECH太鬆不能接觸肌膚，亦會影響發熱功能。（圖片來源：《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》節目截圖）

穿保暖內衣HEATTECH錯誤3：運動時穿HEATTECH

有些人於寒冷天氣下，會穿上HEATTECH做運動行山，中野部長解釋，於運動時穿上保暖衣，不但難以保暖，更會因大量流汗而令身體感覺更凍，甚至比不穿保暖內衣還要冷！這是因HEATTECH的特殊纖維無法吸收大量水分，運動時身體會大量流汗，HEATTECH難以快速將水蒸氣轉換成熱能，就會令特殊纖維吸附大量水分，不但不保暖，反而會更冷！

運動時穿HEATTECH，HEATTECH衣料未能快速吸收汗水，會出現愈穿愈凍效果。（圖片來源：《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》節目截圖）

資料來源：NHK節目@《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》