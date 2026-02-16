Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年習俗 ︳14個農曆年初一禁忌：忌用鉸剪！3大生肖新年勿穿紅色 12生肖拜年吉時

親子
更新時間：07:15 2026-02-16 HKT
發佈時間：07:15 2026-02-16 HKT

農曆新年習俗︳快到農曆大年初一，除了要向長輩拜年，避講不吉利說話外，原來仲有不少拜年禁忌，傳說如果犯禁，或會行衰運！台灣清水孟國際塔羅小孟老師就提醒大家農曆年初一14個禁忌，還有3個生肖於蛇年最好避免穿紅色，也有12生肖拜年吉時，大家可作參考，農曆年初一開開心心去拜年賀歲！

農曆新年習俗︳14個農曆年初一禁忌公開！

相傳農曆年初一忌動針線，老一輩指易有血光之災。原來尚有不少禁忌不為人知，今次就由台灣小孟老師為大家拆解。

農曆新年習俗︳14個農曆年初一禁忌公開！（圖片來源：PhotoAC）
農曆新年習俗︳14個農曆年初一禁忌公開！（圖片來源：PhotoAC）
農曆新年習俗︳原來農曆年初一不要洗衫！（圖片來源：PhotoAC）
農曆新年習俗︳原來農曆年初一不要洗衫！（圖片來源：PhotoAC）

點擊圖片瀏覽年農曆新年習俗農曆初一禁忌：

3大生肖馬年勿穿紅！

台灣清水孟國際塔羅小孟老師也提醒3個生肖的朋友在馬年應盡量減少穿紅色，以免太高調而影響運程。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

點擊圖片瀏覽蛇年勿穿紅色3大生肖：

農曆年初一12生肖拜年會大發財遇貴人吉時！

農曆年初一禁忌為傳統新年習俗及民間流傳，信則有不信則無，祝各位大年初一順順利利。而原來農曆年初一至初五拜年，12生肖都各有吉時，台灣清水孟國際塔羅小孟老師就根據12生肖的屬性及特質，公開各個生肖的拜年吉時，按時拜年，說不定來年會行大運呀！

農曆年初一12生肖拜年會大發財遇貴人吉時！（圖片來源：PhotoAC）
農曆年初一12生肖拜年會大發財遇貴人吉時！（圖片來源：PhotoAC）

點擊圖片瀏覽12生肖拜年吉時：

資料來源：FB@清水孟國際塔羅小孟老師

資料由受訪者提供，意見僅供參考。

相關文章｜年廿八大掃除2026｜8件家品須於農曆新年前清理免影響運勢 雲文子大掃除吉日吉時趨吉避凶

相關文章｜2026馬年開工吉時｜雲文子奇門遁甲開工吉日吉時排行榜提升事業運 5大開工開運小貼士

 

