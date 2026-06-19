親子健康︳端午節食糭食多難消化 中醫指這三種人應少食糯米、附3大消滯湯水

親子健康︳端午節食糭應節，傳統的鹹肉糭多以糯米配綠豆、肥豬肉、鹹蛋黃等製成，亦有內饀加入紅豆沙的梘水糭，近年因應市場各家各戶亦創出不同食法。但對於主材料糯米及綠豆，總有人提出疑問，有的說癌症病人不適食用，有的問小朋友是否應少食為佳⋯⋯，那究竟哪些人應少吃？又有沒有消滯湯水？今次就為大家拆解。

端午節食糭︳糯米難消化 三種人應少食

糯米性味甘、平、無毒。入脾、胃。其功效暖脾胃，補中益氣，縮小便。可治胃寒痛，消渴，夜多小便，小便頻數，脾胃氣虛泄瀉，氣虛自汗，妊娠腰腹墜脹，勞動後氣短乏力，體弱。但糯米性粘滯，難于消化，剛手術完、小孩或長期病人宜少食。

快到端午節，大家都會多吃糭。（圖片來源：PhotoAC）

幼兒吃綠豆要小心

綠豆性味甘、寒。歸心、胃經。有清熱解毒，消暑利尿、消廱腫。但對脾胃虛寒腸滑泄者則不適合，且綠豆多食有飽脹悶氣感覺。夏天坊間常煲海帶綠豆沙糖水作消暑日常食品，其如「劍刃上行」，用之不當，適得其反，故用綠豆作食療前建議必須先問問中醫是否適合，一般體質偏熱的成人一周喝1至2次，每次一碗還可。幼兒則更要小心，慎防損傷其脾胃，可影響成長過程產生不同問題。

除了糯米，綠豆都是糭的主要材料。（圖片來源：PhotoAC）

食糭易慢吃多咀嚼

另外，臨牀常遇吃糭後噯氣、胃脹不適、反胃欲吐、上腹部疼痛等患者，上述均是消化不良的症狀，尤其若有逆流性食道炎或是消化性潰瘍的人，在吃糭的時候更應該放慢速度、充分咀嚼、食少為佳。

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呂澤康中醫

執業中醫及針灸師，少年時曾患鼻咽癌及血癌，曾旅居英國行醫，師承孟河醫派國醫大師朱良春教授、婦科不孕名醫趙可寧教授、風濕免疫病名醫周學平教授、著名針灸大師盛燦若教授及眼科名針灸醫師謝奇醫師。

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