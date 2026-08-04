英國6分1物業面臨水浸威脅 保險機制卻遭濫用 揭平民保費變相補貼豪宅

近年不少港人熱衷將資金投放至英國房地產市場，但當地日益惡化的水浸威脅已成不容忽視的「投資地雷」。據英國環境署（Environment Agency）發表最新全國洪水及海岸侵蝕風險評估報告指出，現時英國面臨水浸威脅物業比例已高達六分之一。單單在英格蘭地區，受牽連住宅及商用建築多達630萬伙。該份官方評估報告更發出嚴峻警號，在氣候暖化加劇及城市地表徑流（urban surface-water runoff）持續增多的雙重夾擊下，預期到2050年，落入洪患高危區物業數目將急增至800萬伙，意味屆時每4伙英國物業，便有1伙隨時化為「澤國」。

再保險機制瀕臨「爆煲」

洪災風險直線飆升，直接令英國本身的房屋保險網絡承受極大考驗及沉重壓力。隨著近年極端氣候頻繁出現，不少商業保險機構為求避險，紛紛將高風險的保單，轉嫁於公私合營的英國國家洪水保險機構「Flood Re」。數據顯示，截至去年3月，私營保險轉移至該機構保單數目已累積至 34.62萬份，按年大幅增長兩成；若與2020年對比，增幅更激增超過一倍以上。

作為一個非牟利機構，Flood Re的設立初衷是透過提供補貼來減輕高風險水浸區業主的投保負擔，令其免受天價保費折磨。運作資金來源主要依賴向全英國所有房屋保險商徵收專項稅款，加上向每項動用該計劃的物業收取一筆定額費用。不過，面對現時超負荷的困境，Flood Re正積極對外尋求支援，期望能夠對巨額理賠設下限制，並爭取保費的調升幅度可以超越通脹率。

保險界被指「劫貧濟富」

Flood Re透露，自從新冠疫情後，保險理賠的各項維修開支節節上升，商業保險公司越來越傾向將那些建築成本極高、室內裝潢極盡奢華的頂級大宅保單，轉移至提供平價防護網的Flood Re系統內，藉此為富豪取得收費相對低廉的保險。

最令普羅大眾感到不公的是，保險公司將政府徵收的稅款成本，全數轉嫁到所有普通消費者身上。換言之，購入普通廉價單位的平民百姓及上車客，實際上正自掏腰包，為富豪榜上那些達官貴人的超級豪宅作出補貼。

公帑修復豪宅惹官員關注

根據官方公佈數據，已赤裸裸地印證了這種極度不公平的現象。回顧過去四個財政年度，其中有三個年度，Flood Re用於資助全英佔比不足4%的頂級豪宅維修費，竟然遠遠超過用於佔全英約45%的基層住宅的維修費總和。英國官員Emma Hardy已表示極度關注，並特別引用了一宗極端案例作說明，一幢坐落於默西河（River Mersey）一帶的超級大宅在2015年遭遇水患，其後竟然向Flood Re提出了超過300萬英鎊（約3,150萬港元）的驚人理賠。

更令人咋舌的是，這筆龐大的補貼金，最終是被用作復修該豪宅內的四車位車庫、室內恒溫泳池、按摩大浴缸、私人健身室、音樂廳，甚至還包含一個五人足球場，情況令人咋舌。

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