夫婦近500萬沽自住樓套現 換露營車展開環澳遊 逃離供樓壓力與瑣碎家務

在香港，不少人視「上車」為人生奮鬥目標，但澳洲一對夫婦卻反其道而行，寧願賣樓追求無拘無束的生活。他們近日以91.6萬澳元（約498萬港元）沽出自住物業套現，正式告別「供樓一族」，並計劃轉買露營車展開環遊澳洲之旅。

據外媒《先驅太陽報》（Herald Sun）報道，該成交物業位於墨爾本沃森尼亞（Watsonia）Cooinda Crescent 12號。業主Belinda與Danny自嘲向來是「工作狂」，加上過去20年來的旅行安排往往只能遷就愛犬，大多選擇前往「寵物友善」的度假地。

為徹底改變生活模式，兩人決定賣樓套現，作為實現環澳露營車之旅的第一步。他們計劃先赴越南旅遊，回國後便會駕駛專屬訂製的露營車向西出發，再一路北上，更笑言這趟旅程「只求以後能避開寒冬」。

淡市放盤感焦慮 翻新大屋增吸引力

這對夫婦大屋居住13年，雖然享受打理花園的樂趣，但坦言不會懷念這些瑣碎家務，更不留戀沉重的供樓壓力。Belinda感歎，從小在父母家幫忙做家事，長大後在自己的家繼續重複這些工作，「現在我們終於獲得了絕對的自由。」

由於澳洲樓市近期氣氛平淡，Belinda直言放盤初期曾感到焦慮，形容當地市場充斥着悲觀情緒。不過，兩人多年來一直有為大屋進行擴建，為進一步提升物業吸引力，他們在放售前特意重新粉刷牆身，並狠下決心「斷捨離」清理雜物，務求以最佳狀態迎戰淡市。

拍賣戰況激烈

拍賣當日戰況激烈，起初全場一度陷入靜局，直至有人率先開價80萬澳元才打破僵局。當叫價在達到業主底價前一度停滯時，Belinda直言「緊張得差點把指甲都咬光」。隨後競投再度白熱化，叫價極速飆升至86.3萬澳元（約469萬港元），最終以91.6萬澳元（約498萬港元）順利拍出。

該物業由一對從紐西蘭移居澳洲的夫婦投得，成功擊退另一對尋找上車盤的買家，購入他們在澳洲的首個家。

負責是次交易的地產代理Kaylah Guerra指出，近期該區拍賣成績參差，是次成交價無疑為市場帶來驚喜。她補充，這正正證明了只要業主肯花心思包裝，高質素的物業在淡市中依然有價有市。

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