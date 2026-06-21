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倫敦樓市爆撻訂潮 平均10單逾2單 創海嘯後新高 97日長成交期成「死因」

海外置業
更新時間：06:00 2026-06-21 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-21 HKT

近年不少香港人投資英國物業市場，尤其是倫敦核心豪宅地段，但高樓價背後，其實暗藏隱憂。根據《金融時報》報道，踏入2026年，倫敦核心地段物業交易平均650宗有150宗撻訂（即有約23%撻訂），其比例已經攀升至2008年全球金融海嘯以來最高水平。

英國樓「撻訂」成本比港樓低

踏入2026年至今，倫敦核心區物業市場交投數字亮麗，今年平均每月約有650宗成功獲買家出價並進入交易程序（going under offer），但同期平均也有多達150宗交易最終宣告「撻訂」（fall throughs）。

值得留意的是，在英國買樓，買家出價（Offer）被業主接受後，一般不需要即時付款，即並非香港買樓時需繳付細訂及大訂，但是買家申請按揭需要繳付行政費用200至300英鎊（約2,101至3,152港元），或有代理要求買家提供財務證明，並可能會收取約1,000至2,000英鎊（約10,507至21,016港元）作為排他性協議的誠意金。因此，英國樓「撻訂」成本比港樓為低。

97日成交期成「撻訂」誘因

房地產分析機構LonRes報告更指，現時平均長達97日的交易期，在瞬息萬變的樓市中成為了致命傷。事實上，英國物業交易需時，流程普遍需時最少3個月至6個月不等。

另一方面，物業放盤卻源源源不絕。截至3月底，倫敦核心區市場放盤量按年增加13.8%，500萬英鎊以上放盤亦增加7.2%；而新放盤（New instructions）則整體微升2.7% 。買家在漫長的等待中，絕對有足夠時間在市場上尋找更優質物業，令買家極大誘因「轉換目標」（switch horses）。

首季交投暴跌 倫敦核心區掀劈價潮

LonRes報告又指，倫敦核心區的整體成交量大幅萎縮，按年急挫32.6%，而在500萬英鎊（約5,254萬港元）以上的超級豪宅板塊，交易量亦按年下跌27.8%。另外，倫敦亦面對庫存積壓問題， 截至3月底，倫敦核心區的市場放盤量按年增加了13.8%。

此外，LonRes倫敦核心區銷售指數錄得按年下跌5%，而「倫敦傳統核心區」（Prime Central London, PCL）跌幅更達7%。更震撼的是，PCL區的平均成交價較業主叫價大幅折讓達14.2%，整體倫敦核心區亦錄得10.5%的議價空間，兩者均遠高於長期平均水平。

租客權利法案恐掀加租潮

相對於銷售市場的疲弱，租賃市場卻在經歷兩個季度的調整後，於2026年首季重拾增長動力。LonRes 租金指數顯示，倫敦核心區租金按年增長2.0%，至於PCL區增長2.6%，平均租金仍比疫情前高出逾30%。此外，首季平均租金回報率攀升至4.96%，高於上季的4.74%。

另外，首季新放租租盤按年大增40.8%，已完成租約亦升32.4%。在5月正式生效的《租客權利法案》（Renters' Rights Act）成為下半年最大焦點。業界認為，雖然法案原意是保障租客，但恐會引發業主封盤退出市場，導致租盤供應銳減。在租客競爭加劇下，反而會進一步推高業主叫租。

 

 

 

 

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