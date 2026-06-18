大阪樓價升幅領先 亞洲投資者紛注視｜李丹翔

根據日本不動產研究所的最新數據，在全球十六個主要城市當中，大阪的樓價升幅最高，較半年前的調查上升3.3%，而東京則以1.6%的升幅排名第六。大阪樓價升幅近年持續位列全球之最，原因之一是和其他城市相比，其樓價仍相對較低，平均樓價為東京的約73%，香港的不足30%。

樓價偏低，發展潛力卻甚高，尤其是2030年大阪綜合度假村將正式開幕，開幕後預計每年將吸引約2000萬人次旅客到訪，很多國際投資者，甚至全球知名的酒店集團都把握時機注資大阪住宿。事實上，FMI近年持續打入多個亞洲市場，不論是項目銷售或旅遊住宿預訂，我們都積極開托。

拓展台灣與韓國市場

很多客人知道我們的總部位於香港，在大阪、東京、新加坡、台北都設有辦公室，好消息是位於台中的辦公室最近也正式開幕了，讓台中的客人也可以更方便的來交流。近一年間，我們已經在台灣舉辦了兩次物業博覽會，每次的反應都非常熱烈，也得到很多客人的信任，銷售成績理想。如今我們插旗台中，將會繼續定期舉辦日本置產說明會、市場趨勢分享與資產配置講座。

我們於上月在台北旅遊博覽會舉辦展覽，讓將來打算到日本旅遊的台灣民眾認識OKINI Home和FMI旗下的民宿項目，有份到現場的朋友都收到我們的獨家優惠。繼台灣後，我們也在上周正式把OKINI Home帶入首爾，亮相首爾國際旅遊展，為韓國遊客帶來大阪優質民宿預訂服務和投資機會。大阪綜合度假村將正式開幕後，預計每年吸引760萬名韓國遊客。

除了開托各地市場，繼續努力升級我們的服務，以及開發更多的項目都是2026年下半年的目標。OKINI Home會籍計劃是最新研發的服務。

李丹翔

FMI至匯投資集團行政總裁及合夥人

