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中原大灣區指數「4連升」 按月升0.33% 創10個月新高

海外置業
更新時間：10:08 2026-06-16 HKT
發佈時間：10:08 2026-06-16 HKT

中原大灣區指數今年5月報92.34點，按月上升0.33%，連續四個月向上，累積升幅約2.3%，創10個月新高。其中，香港指數表現一枝獨秀，連升5個月，累積升幅達5%。

上月12個指數中，上升及下跌各佔一半，6個上升指數升幅介乎0.2%至4.98%，其餘6個下跌指數跌幅介乎0.2%至4.27%。

四大中心城市同樣升跌參半，香港及深圳指數上升0.67%及0.2%，分別連升5個月及4個月，累積升幅達5%及約2.3%。澳門指數連續6個月創新低，上月再跌1.78%，廣州指數則微跌0.2%。

按月升0.33%

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大灣區城市受惠救市措施落地，5月整體市況較4月理想，以廣州為例，上月錄得6785宗一手成交，較4月增加23%；深圳上月一、二手住宅成交合共錄10079宗，較4月增加11.4%，為相隔14個月之後，成交量再度突破1萬宗大關。

陳永傑又說，香港指數表現一枝獨秀，其中一個原因是本港物業繼續發揮避險角色。由於有利因素不變，而美伊戰事又有望結束，料香港指數將持續攀升，惟步伐或會放慢，待市場接受新價格，將再展開新一輪升浪。

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