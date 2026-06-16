內地年輕人Full Pay買樓比例增 90後靠父母畀錢拒按揭 稱不介意「啃老」標籤

內地樓市調整持續，買樓觀念亦悄然改變。過去十多年，不少人以高槓桿方式上車「能借盡借」，冀借樓價升勢累積財富。內媒報道，隨着樓價回落、收入預期轉弱，加上不少人抗拒長期負債，近年愈來愈多年輕人選擇「一筆過」付款買樓，甚至提早償還按揭。

父母豪擲635萬助上車

《時代財經》報道，「北漂」近十年的潮汕90後女孩Cindy早前成功在北京置業。與傳統買家不同，她沒有選擇承造按揭，而是由父母「一筆過」豪擲635萬元（人民幣，下同）購入單位。她坦言，在樓價回調後，父母手頭資金已足夠全數支付樓價，加上該單位屬婚前財產，不希望日後會因按揭或共同還款問題產生複雜問題。

對於外界常說的「啃老」標籤，作為獨生女的她毫不介意，認為現今年輕人面對的經濟環境與上一代大不相同，父母兩老的退休金加起來，甚至高於她的工資。她又指，家庭資源本來就應該在兩代之間流動，既然有能力，為何不讓自己生活得更好，「這些錢未來也是留給我的，現在享受和80歲以後再享受有甚麼本質區別呢？」

Cindy的故事並非個別例子，近年小紅書等內地社交平台上，「全款買房」、「提前還貸」等話題熱度持續高企，與過去十多年「高槓桿上車」的主流思維形成鮮明對比。深圳貝殼研究院數據顯示，今年首季當地二手樓成交中，全款買家比例高達25.1%。若以總價200萬元以下的細價樓計算，有關比例更進一步升至34.1%。

房貸餘額連跌三年 業主寧提早還款

除「一筆過」付款買樓外，不少已上車的業主亦選擇提早還款。深圳業主葉斐（化名）2018年買樓時，承造了370萬元按揭，每月供款超過2萬元，其中約1.66萬元是利息，本金不足4000元。如果按正常還款30年計算，她支付的利息總額將高達377萬元。

自2022年起，葉斐開始提早還貸，先後三次償還本金共150萬元。隨着償還金額下降及利率調整，現時她的月供已降至7000多元。她坦言手頭現金流充裕了不少，至於日後會否繼續提早還款，則需要視乎利率走勢。

數據顯示，截至2025年底，全國個人住房貸款餘額為37.01萬億元，較2023年初的高位大減1.93萬億元，連續三年錄得跌幅。

樓價回調降門檻 改變槓桿思維

事實上，樓價下跌大幅降低了「一筆過」付款的門檻。據內地房地產研究機構克而瑞數據顯示，2025年全國32個重點城市中，大部份一手新盤及二手物業的平均總價已跌穿300萬元大關。

有內地地產業界人士指出，目前選擇「Full pay」的買家，主要以換樓客、拆遷戶及部分投資客為主。由於全款交易周期短、資金回籠確定性高，二手業主普遍較願意在造價上再作讓步；同時，不少發展商亦會向全款買家提供額外折扣，變相增加「一筆過」付款的誘因。

報道指出，過去在樓市上升周期，買家習慣以最低首期及最長還款期「借盡」上車，藉高槓桿賺取資產升值回報。然而，隨着內地整體投資環境轉變，有業界人士直言，現在的客戶「已經不想負債」。

深圳貝殼研究院院長肖小平解釋，消費者對未來收入及投資回報預期轉弱，在缺乏更佳投資出路下，直接「一筆過」買樓反而成為更穩妥的資產配置選擇。

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