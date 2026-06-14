英國按揭利率大幅攀升 逾三分二地區「租平過供」 分析料更多人由買轉租

過去英國租金高踞不下，但英國房地產平台Rightmove最新報告顯示，英國樓市出現了2025年6月以來首次「租平過供」。現時全英平均每月私樓租金為1,547英鎊（約16,230港元），新造物業按揭平均每月供款則已升至約1,670英鎊（約17,520港元），意味「租樓」比「供樓」平均每月平123英鎊（約1,290港元）。同時，目前全英有高達三分之二的非中央政府地方行政區域（Local authority areas）均呈現「租平過供」現象，若與今年2月份時的比例相比，增幅超過一倍。

按揭利率急升 上車負擔沉重

英國供樓負擔上升，離不開按揭貸款利率大幅攀升。在今年2月份，英國兩年期固定按揭貸款的平均利率仍維持在4.24厘水平。然而，截至4月份數據，平均利率已顯著攀升至5.35厘。若以現時全英平均放盤叫價 373,971英鎊為例，假設買家支付20%首期、還款期為30年的情況下，如利率為4.24厘，每月供款為1,470英鎊；當利率已攀升至5.35厘，每月供款增至1,671英鎊，增幅為13.6%，即201英鎊。

有業內人士指，新造按揭供款在短時間內出現了相當急劇的增幅。在目前利率維持高企、且減息時間表仍不明朗下，每月供樓成本已超越了平均租金，相信未來會有更多潛在買家選擇暫時轉為租樓。

各區差距懸殊 蘇格蘭倫敦兩極化

不過，英國各地樓市亦因地區差異而有不同情況。當中蘇格蘭的格拉斯哥市、鴨巴甸市（Aberdeen City）、中洛錫安郡（Midlothian）及南拉納克郡（South Lanarkshire），英格蘭地區的塞夫頓（Sefton）﹑ 索爾福德（Salford）及大倫敦地區的巴金和達根罕區（Barking and Dagenham）及紐漢（Newham）等，其按揭月供金額明顯低於每月支付租金。例如格拉斯哥平均月租1,105英鎊，但平均按揭月供僅780英鎊，相差逾40%。

相反，倫敦及東南地區（South East）是「租平過供」重災區，高樓價直接導致新造按揭供款遠遠拋離了當地租金水平。至於全英供樓成本高出租金最多的地方，幾乎清一色由倫敦傳統豪宅區及鄰近的薩里郡（Surrey）包辦。

當中西敏市（Westminster）及肯辛頓-車路士區(Kensington and Chelsea )作為英國樓價最高城市，其每月供款比租金高出超過1,200英鎊。緊隨其後的埃姆橋（Elmbridge）、毛河谷（Mole Valley）及威化利（Waverley）均屬於薩里郡的熱門通勤地區，其高樓價同樣令供樓與租金差距極大。

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