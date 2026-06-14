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英國新盤入門價404萬 地段優越坐落市中心

海外置業
更新時間：11:00 2026-06-14 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-14 HKT

英國為港人升學及移居主要歐洲國家，當地近年不乏全新住宅項目，最新位於英國東南部的全新住宅項目Arch & Bloom來港推售，售價約英鎊38.65萬，折合港幣約404萬。

涵蓋開放式至3房

由著名英國發展商Berkeley Group發展，坐落於英國東南部歷史名城Guildford核心地段的全新住宅項目Arch & Bloom，為區內罕有大型綜合重建項目，結合城市更新、零售配套及優質住宅於一體，項目共提供73伙，面積489至1067方呎，涵蓋開放式、1房至3房戶型，部分單位可飽覽內園景觀及市鎮景致，兼具現代生活與自然氛圍，是次來港推售，入場價約為英鎊38.65萬，折合港幣約404萬。

項目住戶可享一系列專屬會所設施，包括健身室、私人影院及住客休憩區，並提供24小時禮賓服務。

Arch & Bloom屬Guildford North Street重點重建計劃中的旗艦住宅發展，將全面重塑當地傳統主街面貌。項目坐落真正市中心地段，步行5分鐘範圍內即享超過350間零售商店及餐飲選擇。另距離Guildford火車站僅約7分鐘步程，乘搭火車約33分鐘直達倫敦Waterloo站。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。

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