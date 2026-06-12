日本新盤來港推215萬入場 主攻1房 面積303呎起

日本大阪為不少港人旅遊必去之處，當地近年推出不少全新住宅項目，入場門檻低，適合用作度假或投資用途，其中位於難波的全新項目The Peak Namba Minami Reserve，主攻1房戶，售價由日圓約4300萬，折合港幣約215萬。

項目提供28伙

由FMI Japan Co.,Ltd發展，位於大阪敷津西的全新單幢式項目The Peak Namba Minami Reserve，提供28伙，單位面積由271至306方呎，全屬1房戶型，每戶均設有私人露台，露台面積相若，介乎32至35方呎，即單位連同露台總面積約303至341方呎，項目預計2027年10月底落成入伙。

單位呈長形，門口設有小玄關，先到達開放式廚房，再往內進便是睡房位置，睡房有足夠空間放置雙人牀，並能做到三邊落牀，單位內放置家具，仍有空間。

面積300方呎或以上單位，在日本已屬相當不俗，發展商已推出單位發售，現時售價最平單位約4300萬日圓，折合港幣約215萬；售價最高為頂層單位，面積306方呎，附設有35方呎平台，合計約341方呎，售價約為日圓2100萬，折合港幣約255萬。

步行5分鐘至大國町站

大阪由於鐵路分布完善，不少項目均鄰近鐵路站，從項目步行至大國町站，只需約5分鐘，住戶亦可選擇步行11分鐘，到達難波站。

難波作為大阪著名的旅遊景點，區內設有大型百貨公司NAMBA Parks，亦有其他店舖及食肆，生活所需，一應俱全。此外，從難波乘車，便可到達關西國際機場，路程只需約37分鐘。

此外，鄰近設有木津卸市場，提供新鮮海鮮、生果等，市場並設有車位，可停泊約350部私家車，方便距離較遠地區的人士，為區內其中較具特色的地方。項目由FMI至匯投資負責在港銷售。