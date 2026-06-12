Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本新盤來港推215萬入場 主攻1房 面積303呎起

海外置業
更新時間：10:00 2026-06-12 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-12 HKT

日本大阪為不少港人旅遊必去之處，當地近年推出不少全新住宅項目，入場門檻低，適合用作度假或投資用途，其中位於難波的全新項目The Peak Namba Minami Reserve，主攻1房戶，售價由日圓約4300萬，折合港幣約215萬。

項目提供28伙

由FMI Japan Co.,Ltd發展，位於大阪敷津西的全新單幢式項目The Peak Namba Minami Reserve，提供28伙，單位面積由271至306方呎，全屬1房戶型，每戶均設有私人露台，露台面積相若，介乎32至35方呎，即單位連同露台總面積約303至341方呎，項目預計2027年10月底落成入伙。

單位呈長形，門口設有小玄關，先到達開放式廚房，再往內進便是睡房位置，睡房有足夠空間放置雙人牀，並能做到三邊落牀，單位內放置家具，仍有空間。

面積300方呎或以上單位，在日本已屬相當不俗，發展商已推出單位發售，現時售價最平單位約4300萬日圓，折合港幣約215萬；售價最高為頂層單位，面積306方呎，附設有35方呎平台，合計約341方呎，售價約為日圓2100萬，折合港幣約255萬。

步行5分鐘至大國町站

大阪由於鐵路分布完善，不少項目均鄰近鐵路站，從項目步行至大國町站，只需約5分鐘，住戶亦可選擇步行11分鐘，到達難波站。

難波作為大阪著名的旅遊景點，區內設有大型百貨公司NAMBA Parks，亦有其他店舖及食肆，生活所需，一應俱全。此外，從難波乘車，便可到達關西國際機場，路程只需約37分鐘。

此外，鄰近設有木津卸市場，提供新鮮海鮮、生果等，市場並設有車位，可停泊約350部私家車，方便距離較遠地區的人士，為區內其中較具特色的地方。項目由FMI至匯投資負責在港銷售。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
生活百科
16小時前
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
影視圈
14小時前
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
14小時前
愛回家之三代同糖丨新劇陣容大洗牌告別龍力蓮？林淑敏5字親回未來去向：最緊要娛樂觀眾
愛回家之三代同糖丨新劇陣容大洗牌告別龍力蓮？林淑敏5字親回未來去向：最緊要娛樂觀眾
影視圈
17小時前
世界盃2026｜墨西哥揭幕戰2：0挫南非 兩軍共3人領紅牌
世界盃2026｜墨西哥揭幕戰2：0挫南非 兩軍共3人領紅牌
足球世界
6小時前
六合彩｜頭獎800萬今攪珠 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎800萬攪珠結果出爐 即入嚟對號碼！
社會
13小時前
張振朗女友楊偲泳「如穿內衣」晒低胸上圍  減肥廣告面尖尖身材仍傲人  視帝隨時娶返屋企
張振朗女友楊偲泳「如穿內衣」晒低胸上圍  減肥廣告面尖尖身材仍傲人  視帝隨時娶返屋企
影視圈
14小時前
高息活期存款成資金避風港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金紀念票及現金回贈
高息活期存款成資金避風港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金紀念票及現金回贈
投資理財
19小時前
大棋盤｜母女墮樓悲劇敲警鐘 家長心理健康須重視
大棋盤｜母女墮樓悲劇敲警鐘 家長心理健康須重視
政情
2小時前
港人大讚政府牙科服務！長者免費檢查/$50洗牙 需符合3條件 附服務範圍/費用/參加方法
港人大讚政府牙科服務！長者免費檢查／$50洗牙 需符合3條件 附服務範圍/費用/參加方法
生活百科
19小時前