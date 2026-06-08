夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」

近年全球生活成本持續高企，不少人開始尋求傳統居住模式以外的替代方案。外媒報道，一對美國夫婦選擇賣樓及變賣家當，將生活重心徹底轉移到海上，展開終生在郵輪居住的生活。他們表示，在扣除郵輪公司的會員優惠後，在海上生活的開支甚至比在上維持一間傳統物業的成本還要低。

郵輪規律生活適合強迫症

本次故事的主角為現年54歲的丈夫Jeff Knapp，以及其52歲的妻子Debb。Jeff在撰寫予英國《衛報》（The Guardian）的專欄中透露，自己過去曾對郵輪生活嗤之以鼻，甚至因嚴重的暈船浪問題，連一小時的渡輪旅程都會嘔吐不適，從沒想過自己會以郵輪為家。

然而，2019年，Jeff獲朋友以優惠價轉讓的加勒比海郵輪旅程，在做足防暈浪措施的情況下，他才首次體驗到郵輪的樂趣，並發現自己並無不適。更重要的是，患有嚴重強迫症的他發現，郵輪上極具規律的日常生活、固定的餐單與服務人員，反而成為其精神健康的「避風港」。

變賣物業家當 換成3個行李箱

直至2024年，已完成20次航行的Jeff在船上遇上同樣熱愛郵輪生活的Debb。當時，Debb已累積超過150次航行經驗，更在51歲時提早退休、變賣所有陸地上的財產，只留下3個行李箱的個人物品，打算在海上度過終生。

兩人一拍即合，Jeff隨後返回美國新澤西州，出售其名下的住宅物業，並變賣絕大部分私人財產。為了與妻子同步，他更一口氣預訂了與Debb行程完全相同的50個郵輪航程。兩人於去年4月在船上訂婚，並先後於邁阿密沙灘及郵輪上完成婚禮。

海上生活費比陸地低

對於大眾最關心的財務問題，Jeff解釋，現時兩人的海上生活開支全由過往積蓄支持。他亦指出，在目前的通脹環境下，陸地的生活成本和物業維護開支不斷飆升；相反，受惠於他們身為郵輪常客的極高「忠誠度折扣」，長期居住在郵輪上的總開支反而比在陸地生活更便宜。

這對夫婦現時活躍於社交平台TikTok，分享他們的生活日常。面對網友對「長期居住在僅230平方呎的郵輪客艙內，會否容易起爭執」的疑問，他們笑言兩人立下了鐵則：吵架時任何一方均不得離開房間，直至問題解決為止。Jeff直言，「54歲的我正在實現夢想，我們很快就要前往歐洲、墨西哥和百慕大，我等不及了。希望我們在海上的生活能永遠持續下去。」

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