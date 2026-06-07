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英國不足5%住戶安裝冷氣機 背後涉國家建築法規 發展商：高效能結構優先

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更新時間：06:00 2026-06-07 HKT
發佈時間：06:00 2026-06-07 HKT

面對全球暖化，早前熱浪席捲英國，倫敦氣溫飆升至近攝氏35度，創下自1944年以來5月份的最高氣溫紀錄。不過，有統計顯示全英國只有不到5%的住宅設有冷氣，當地新樓「無冷氣」的現象令不少住戶飽受炎熱氣溫之苦。值得留意的是，新樓不裝冷氣，主要是受制於2021年修訂的國家建築法規，要求英國建築被動式冷卻（Passive cooling）即依靠自然通風、隔熱來保持室內空間的舒適度，而毋須安裝耗電的冷氣。 

用混凝土、紅磚或石材等吸熱

其他降溫措施還包括利用夜晚天氣涼爽，打開高位窗戶，令熱空氣上升同對流原理（Cross-ventilation），將日頭儲存的熱氣通通「吹走」。另外，發展商在興建物業時會在地板或者牆身運用混凝土、紅磚或石材，在日間會吸走室內多餘熱量，等到夜晚才慢慢釋放。

加裝百葉窗、遮陽板等阻擋熱氣

至於熱氣入屋之前需要擋截，最常見是加裝外置百葉窗、遮陽板（Brise-soleil）、深簷篷，或者在窗外面種植綠葉植物。除此之外，建築物走向（Orientation） 設計時會盡量減少東、西兩邊的大玻璃窗，因為這兩個方向令太陽最容易直射屋內。

稱冷氣帶來額外冷卻負荷

發展商不安裝冷氣，亦有成本、環保與電網負荷的顧慮。英國大型房屋建造商之一的Vistry指出，由於冷氣會帶來額外的冷卻負荷，政府指引並不鼓勵，因此他們只將冷氣視為「最後手段（last resort）。該公司強調，他們目前優先採用「結構第一」的方法，專注於高效能的建築結構及正確的通風策略，以符合現行建築法規。

一間房安裝冷氣成本2000英鎊

同時，冷氣屬於高耗電且裝設成本昂貴的設備。據了解，目前一間房間安裝冷氣成本約為1,600至2,000英鎊不等，而加裝冷氣導致的建築成本，最終很可能會直接「轉嫁給消費者」。另外，若全國大規模加裝冷氣，將會對英國整體的能源基礎設施帶來「額外需求」。

66%租客對冷氣需求增加

房地產諮詢公司Robert Irving Burns在去年8月訪問了61名主要在倫敦市中心營運的住宅業主及發展商。結果顯示，高達約66%的受訪者表示，過去一年租客對冷氣的需求有所增加。然而，僅有28%的業主正考慮為現有物業進行改裝（Retrofitting），當中成本昂貴、規劃限制及受保護歷史建築（Listed building）的法例束縛，是阻礙業主改裝的三大原因。

英國氣候變化委員會（Climate Change Committee, CCC）早前一份報告更明確指出，若全球暖化上升2度，英國將有22%的房屋，尤其是英格蘭南部的現代公寓及中排屋必須依賴冷氣機，才能應付酷熱。

 

 

 

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