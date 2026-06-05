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屋苑推高考生福利 分數達標可獲贈1年管理費 考入清華北大終身免交

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更新時間：11:33 2026-06-05 HKT
發佈時間：11:33 2026-06-05 HKT

一年一度的內地高考即將開考，各地紛紛為考生提供各種形式優惠或協助。內媒報道，貴州畢節市一個屋苑推出極具噱頭的考生福利，列明屋苑內的應屆高考生若考獲600分或以上，即可獲贈一年管理費；若成功獲清華大學或北京大學錄取，更可享終身免收管理費待遇。據悉，該屋苑一個面積約130平方米（約1,400方呎）單位每年管理費需逾2,000元（人民幣，下同）。

一年一度的內地高考即將開考，各地紛紛為考生提供各種形式優惠或協助。
一年一度的內地高考即將開考，各地紛紛為考生提供各種形式優惠或協助。

有住戶於周二（4日）在社交平台分享屋苑管理公司發出的訊息截圖，內容呼籲家中有應屆高考生的住戶登記，並列出上述優惠，祝願考生金榜題名。帖文一出，隨即引來熱議。不少人留言大讚管理公司做法「夠貼地」且非常實際，甚至笑言「現在搬過去還來得及嗎？」

據悉，該屋苑為貴州畢節威寧縣的「天海壹品」。有業主指出，其單位面積約130平方米（約1,400方呎），每年管理費需逾2,000元，對管理公司的政策大表讚賞。

管理公司：已有3戶登記

該屋苑的物業管理公司證實措施屬實，並已透過業主群組及私訊全面通知住戶。待高考分數公佈後，符合資格的家庭即可申領，目前已有3戶家庭登記。除減免管理費外，管理公司亦提供專車接送考生、贈送鮮花及派發文具與飲用水等，為考生打氣。同時，屋苑內已張貼告示，呼籲住戶及訪客在高考期間「車輛請勿鳴笛，裝修暫停施工」，務求為考生營造寧靜的溫習與應考環境。

管理公司補充，屋苑於2024年入伙，共有1,488伙住宅單位及122個商舖，每月住宅管理費為每平方米1.6元。

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