屋苑推高考生福利 分數達標可獲贈1年管理費 考入清華北大終身免交

一年一度的內地高考即將開考，各地紛紛為考生提供各種形式優惠或協助。內媒報道，貴州畢節市一個屋苑推出極具噱頭的考生福利，列明屋苑內的應屆高考生若考獲600分或以上，即可獲贈一年管理費；若成功獲清華大學或北京大學錄取，更可享終身免收管理費待遇。據悉，該屋苑一個面積約130平方米（約1,400方呎）單位每年管理費需逾2,000元（人民幣，下同）。

一年一度的內地高考即將開考，各地紛紛為考生提供各種形式優惠或協助。

有住戶於周二（4日）在社交平台分享屋苑管理公司發出的訊息截圖，內容呼籲家中有應屆高考生的住戶登記，並列出上述優惠，祝願考生金榜題名。帖文一出，隨即引來熱議。不少人留言大讚管理公司做法「夠貼地」且非常實際，甚至笑言「現在搬過去還來得及嗎？」

據悉，該屋苑為貴州畢節威寧縣的「天海壹品」。有業主指出，其單位面積約130平方米（約1,400方呎），每年管理費需逾2,000元，對管理公司的政策大表讚賞。

管理公司：已有3戶登記

該屋苑的物業管理公司證實措施屬實，並已透過業主群組及私訊全面通知住戶。待高考分數公佈後，符合資格的家庭即可申領，目前已有3戶家庭登記。除減免管理費外，管理公司亦提供專車接送考生、贈送鮮花及派發文具與飲用水等，為考生打氣。同時，屋苑內已張貼告示，呼籲住戶及訪客在高考期間「車輛請勿鳴笛，裝修暫停施工」，務求為考生營造寧靜的溫習與應考環境。

管理公司補充，屋苑於2024年入伙，共有1,488伙住宅單位及122個商舖，每月住宅管理費為每平方米1.6元。

相關文章：高級屋苑禁住戶露台曬被惹議 管理公司稱影響外觀拉低檔次 業主反批「管得太寬」

相關文章：內地換樓補貼擴至多城 上海業主賣舊樓換新盤 獲3萬元補貼 讚政策助房產流轉 「老百姓和政府雙贏」

相關文章：上海驚現租樓要「面試」需查問收入及作息 甚至審查社交媒體 滬漂嘆身心俱疲

相關文章：40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」

相關文章：業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決

相關文章：40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開

相關文章：內地男逾200萬購蔣介石故居對面物業 「收樓」驚覺是公廁 手執樓契卻遭保安阻撓

相關文章：錯信地產代理一句「遠得很」擲600萬買別墅 簽約後竟見墳場 撻訂蝕20萬 官判雙方皆有錯

相關文章：發展商擅改規劃「公廁變劏房」 業主斷言拒絕580元分紅方案 負責人死撐是活化

相關文章：買家200萬錯買北京中伏樓花 苦等三年驚揭一樓兩賣「新業主竟派師傅去裝修」