配合賭場機遇 日本各大銀行看好樓市｜李丹翔

根據《日本時報》報道，越來越多日本銀行放寬對樓市的貸款，2025年日本各大銀行投放於樓市貸款的總額為17.8兆日圓（約1126億美元），比上年上升15.1%。日本銀行加大樓市貸款金額反映了兩個現象，第一，日本主要城市樓價上升，而且交易持續活躍，日本銀行對樓市充滿信心；第二，優質房地產可以帶來穩定的租金收入，對比當地其他業績較不穩定的行業，銀行更放心向樓市放貸。

料每年吸引2000萬旅客

自從日本宣布興建大阪賭場後，大阪的房地產需求便一直穩步上升，特別是旅遊住宿的項目。將於2030年秋季開幕的大阪綜合度假村，預計每年將吸引約2000萬人次旅客到訪。當年從新加坡政府宣布興建賭場，到賭場正式落成的短短六年間，新加坡樓價升了足足三倍，由此可見賭場效應的威力。距離大阪綜合度假村開幕尚有四年多時間，現時投資大阪房地產仍然可以把握黃金時機。

大阪綜合度假村將坐落於人工島「夢洲」，旅客可透過大阪地鐵中央線延伸段直達夢洲站。在賭場效應下，中央線沿線的住宅項目和地皮的價錢都開始不斷上升。FMI最新推出大阪灣核心項目，距離中央線「朝潮橋站」僅五分鐘步行，三站夢洲直達賭場。此外，項目奉送全屋傢俬和名牌家電，租金回報可達五厘以上，六月將正式開賣，歡迎大家提早向我們查詢。

很多客人收樓的時候，都會對於項目奉送的傢俬、家電質素感到很驚喜。我們的同事近年一直在不同地方搜羅高質合適的的傢俬和家電，因應單位設計訂製實木睡牀、桌椅，精心挑選軟硬適中的King Koil牀褥；家電方面，選用日本製電器，還有Dyson抽氣扇、空氣清新機、投影機等。未來的日子，大家還會見到我們自家設計的餐具。

李丹翔

FMI至匯投資集團行政總裁及合夥人