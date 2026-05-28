環保奇招變另類上車法 美國2350萬獨立屋免費送 惟新業主須滿足一條件

樓價高企，要買入一間心儀的物業，不少人需奮鬥多年，然而，在美國麻省被稱為「億萬富豪島」的楠塔基特島（Nantucket）上，竟有一幢價值300萬美元（約2350萬港元）的獨立屋可免費贈予他人。不過，獲得該「免費午餐」並非沒有代價，唯一條件就是新業主必須在180天內，將整幢物業從原有地段完全搬走。

在美國麻省被稱為「億萬富豪島」的楠塔基特島（Nantucket）上，竟有一幢價值300萬美元（約2350萬港元）的獨立屋可免費贈予他人。

2350萬獨立屋免費送

據外媒報道，獨立屋位於島上南部近機場，遠離海岸線的地段，因此並沒受海岸侵蝕影響。物業建於1994年，為一幢面積約1,736方呎的殖民地風格洋房，採三房兩廁間隔，佔地逾43,000平方呎。物業擁有一個架高的正面露台和一個屋頂露台，日後若將它安置於合適的地段，便能讓新業主飽覽周圍美景。

資料顯示，業主Dean Lampe於2025年12月初透過公司名義，在場外交易中以300萬美元（約2350萬港元）購入。雖然他放棄大宅的確切原因未明，但紀錄顯示，他曾於2023年，以800萬美元出售相鄰的新建7房大宅。因此，曾多次在島上買賣房產的Lampe，很有可能正打算在此地皮上建造一幢全新的豪宅。

物業建於1994年，為一幢面積約1,736方呎的殖民地風格洋房，採三房兩廁間隔，佔地逾43,000平方呎。

政策鼓勵「舊屋送贈」

值得留意的是，將價值數百萬美元的房屋免費送贈他人，是該島一項長久的環保傳統。Pepper Frazier地產代理Shelly Lockwood表示，「既然有人可以利用這些房子，我們為甚麼要把它們丟進垃圾場呢？」為免棄置房屋加重島上唯一堆填區的負荷，當地自1997年起將「延遲拆卸法例」立約成規，鼓勵業主在拆卸前免費出讓房屋，供有需要人士搬走重用。楠塔基特保護信託基金會執行董事Mary Bergman表示，雖然重用舊屋是島上傳統，但富豪買入貴價房屋後再免費送出，則是近年才興起的新趨勢。

搬屋成本大幅低於樓市中位數

根據美國線上房地產公司Zillow數據顯示，楠塔基特島的房屋銷售中位數超過400萬美元，比美國全國平均水平高出142%。因此，免費房屋在當地市場極為搶手，Lockwood表示，搬運一幢房屋的成本視乎面積大小，一般介乎15萬至50萬美元不等。對比該島的樓價中位數，這仍是一筆划算的交易。「誰不想花個15萬美元左右的搬遷費就擁有一棟房子？只要有機會，大家一定會立刻搶下來，這簡直超值划算。」

以島上目前最平，叫價165萬美元的18610方呎地皮為例，若加上約20萬美元的搬屋費，置業總成本僅約為185萬美元，遠低於市場中位數。若接手人能將房屋安置在已有的土地上，成本將更低。島上土地供應極度短缺，地價高昂，Lockwood還指，現時買家往往傾向購入不想要的房屋只為獲取地皮，許多負擔不起數百萬美元豪宅的人，通常會先買下土地，然後靜靜等待免費房屋的出現。

有意接手的人士需向鎮建築專員及業主提交意向書，並承諾於180日內將房屋搬走。

搬運限制多 需避開旅遊旺季

報道還指，有意接手的人士需向鎮建築專員及業主提交意向書，並承諾於180日內將房屋搬走。在楠塔基特島擁有20年搬屋經驗的工程公司Toscana Corp指出，搬運建築物需考慮道路闊度、樹木、電纜及鄰近建築物等複雜變數，一般會將整幢房屋放置在平板車上運走，較少會拆件搬運。

整個搬運流程需時3至12個月不等，具體取決於路線的複雜程度、是否需要建造新地基，並需配合歷史建築委員會的審查。為免影響旅遊業及居民，房屋搬運只能在9月15日至翌年6月15日期間進行，且不能在上課時間經過學校，以及必須事先通知公共事業公司，以便他們暫時移開電線以確保安全。若新業主尚未覓得合適土地，房屋可暫時被放置於被稱為「Crib」的懸空支架上等待安置。

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