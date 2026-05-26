抗通脹兼避險 澳洲逾半家庭改裝物業自給自足 太陽能、儲水及菜園成置業新標準

面對全球局勢動盪及生活成本上漲，澳洲樓市正在變化。最新調查顯示，愈來愈多澳洲人將住宅改造成具備自給自足能力的「現代避難所」，帶動太陽能系統、儲水箱及自家菜園成為當地置業及物業升級的新標準。根據研究機構Primara Research進行的調查發現，逾半數澳洲人正改裝物業以提高家居自給自足能力。其中，16%的受訪者已為應對未來不確定性對房屋進行物理改裝，另有37%則表示計劃跟隨。

「務實中間派」崛起

儘管外界常以「末日預備者」形容此現象，但研究指出，多數澳洲人拒絕該標籤。相反，研究人員發現另一個日益壯大的群體，並將其稱為「務實中間派」，意思即為透過微小且負擔得起的改變，來提高自給自足能力與生活韌性的普通澳洲民眾。Primara Research研究與數據主管Peter Drennan指出，他們正為其最寶貴的資產作出理性決策，當中第一步通常是由自己種植農作物開始。

調查顯示，超過一半的「務實中間派」表示，他們計劃或已經開始種植自己的農作物；而在完全不認同自己是「末日預備者」的澳洲人中，也有38%表示有意開始嘗試種植。

他們正為其最寶貴的資產作出理性決策，當中第一步通常是由自己種植農作物開始。

自給自足設備成買樓「必需品」

在物業市場方面，準買家的要求亦有所轉變。準買家逐漸將太陽能系統、電池儲能、儲水箱及離網供電能力視為物業的「必需品」，而非單純的生活品味點綴。不少家庭期望，物業在面對突發干擾時仍能獨立運作，加上社交媒體對環保健康生活的推動，令相關設施逐漸成為年輕家庭及業主的主流需求。

在眾多買樓考量因素中，能源排在首位，其次為食物生產及用水安全。至於少數自稱為「末日預備者」的群體，則更傾向投資興建戶外小屋及增設家居安全基建。

可對沖日常家庭開支

財經網站Money.com.au房產專家Nick Burgess分析指，面對加息、保費及燃料成本急升，澳洲家庭視上述升級為結合財務策略與生活方式的選擇，藉此對沖日常開支。澳洲清潔能源協會數據顯示，透過安裝太陽能板、電池、隔熱材料及熱泵等氣候智能型設計，全澳家庭每年估計合共節省高達30億澳元，平均每戶每年可節省約1,500澳元（折合約8,426港元）開支。

不過，雖然改裝物業長線節能回報顯著，但初期仍需面對資金門檻。近六成受訪者坦言，成本是阻礙他們進一步升級房屋的唯一原因。

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