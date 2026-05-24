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日本旅遊業暢旺 住宿市場需求遞增｜李丹翔

海外置業
更新時間：07:00 2026-05-24 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-24 HKT

黃金周剛結束，日本一向是外國旅客熱門的旅遊目的地，而且受日圓貶值影響下，更多日本民眾選擇國內遊，黃金周長假期間日本旅遊業錄得顯著增長。日本鐵路營運商資料顯示，新幹線及其他特快列車的總客運量較去年同期增5%，逾1476萬人次。

首個旗艦級地標豪宅項目

最近亞洲投資基金PAG宣布，計劃在未來3至4年內，向日本不動產及私募股權市場投入約110億至120億美元的資金，涵蓋範圍包括商廈、酒店、物流設施等各類不動產項目等等。

要在眾多的住宿當中突圍而出，就必須要有與眾不同的賣點。而剛好小弟偏偏就是一個非常怕悶的人，最鍾意找新玩意，因此我們FMI Japan最近便在大阪心齋橋興建首個旗艦級地標豪宅項目「The Peak Shinsaibashi Tsuki」。對我而言是很大的挑戰，因為單是買地已花了2年時間了，花了很多時間和口水說服原住客出售持有土地，再把3塊土地合併而成。

小弟是一個很怕重複的人，希望每個項目都各具特色，這個民宿樓盤最特別之處是擁有星級酒店配套，包括配備豪華大廳、星級接待服務、商務辦公空間及專業級健身房，可媲美日本最貴的豪宅大廈。在配色和用料上，甚至燈飾、花草的形態和顏色都是精心挑選過的。而項目落成後的外形也非常奪目和閃亮，實不相瞞，大廈外形的最終設計是由同事們投票選出的，確保不同品味的人都喜歡，過程中改動過無數次才有今天的面貌。

「Tsuki」在日文指月亮，FMI這個超級「月亮」位於大阪最繁華「心齋橋」核心， 步行距離可到心齋橋筋商店街、大丸百貨、PARCO和「長堀橋站」。此項目周六將有展銷會在尖沙咀喜來登酒店開售，大家記得提早預約留座。

李丹翔

FMI至匯投資集團

行政總裁及合夥人

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