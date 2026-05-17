夫婦棄住千萬豪華大宅 700萬購殘舊三房戶博入名校網 慳私校學費兼博升值

華人父母為子女升學可以去到幾盡？一對居於澳洲昆士蘭的專業人士夫婦，為確保兩名女兒能順利入讀當地頂尖公立學校，上演了一幕「現代孟母三遷」。他們不惜放棄居住豪華大宅，轉而花費逾700萬港元，購入一間位處名校網內的殘舊三房戶。此舉背後除了為慳高昂的私校學費，更隱藏著精明的投資算盤。

提早部署入名校網

外媒《The Courier-Mail》報道，David Yang與Debbie Qin原本居住於昆士蘭東內城區Camp Hill一間價值約225萬澳元（約1267萬港元）的豪華大宅。不過，為了讓女兒躋身競爭極為激烈的Mansfield State High School校網，他們提早部署，於去年10月斥資132.5萬澳元（約746萬港元），在校網內的Wishart區購入一伙建於80年代的殘舊「上車盤」。

兩人計劃將原有豪宅留給長輩居住，自己則與兩名女兒於明年搬入該舊屋。David 坦言，亞洲家庭一向重視教育，因此早在女兒年幼時已開始規劃升學路線。「我們仔細研究過布里斯本的校網地圖，不過私立學校學費實在太高昂，所以我們決心尋找最頂尖的公立學校。」

區內盤源競爭激烈 集中尋「殘裝盤 」

事實上，當地家長為求一個名校學位，不惜以高價入市。據房地產機構Place Advisory數據顯示，買家平均需多付高達40萬澳元（約225萬港元）才能擠進Mansfield High校網。該區樓價按年急升12.1%至145萬澳元（約817萬港元）；而David夫婦買入的鄰區Wishart，樓價更爆升15.6%至128萬澳元（約721萬港元）。

由於區內盤源競爭激烈，夫婦刻意避開大家爭相搶購的優質物業，轉而買入一間需要翻新的舊屋，藉此低成本取得入讀名校的「入場券」。目前該物業正在裝修，他們計劃提早搬入以融入社區，並確保長女入學前能辦妥嚴格的住址證明文件。

負責促成交易的Place Sunnybank主管Owen Chen分析指，不少富裕家庭寧願將資金投放於優質地段的物業。

David深信，名校網物業具備極高的抗跌力，認為將來必定有其他家庭因相同需求而來該區置業，屆時物業升值潛力優厚。他直言，相比在其他地區置業，在名校網買樓絕對是一項低風險投資。

負責促成交易的Place Sunnybank主管Owen Chen分析指，不少富裕家庭寧願將資金投放於優質地段的物業。他指，對育有兩名子女的家庭而言，若成功進入優質公立校網，隨時可節省數十萬澳元學費，而這筆錢並非「花掉」，而是轉化為實質房地產資產，「他們只是選擇將資金投入樓市」。

