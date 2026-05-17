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倫敦新盤間隔多元 售價由508萬起

海外置業
更新時間：06:00 2026-05-17 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-17 HKT

英國為旅遊及升學熱門國家，不少港人在當地置業，最新來港推售的全新項目County Hall Kingston售價約由英鎊48萬起，折合港幣約508萬。

由著名英國發展商London Square發展，位於倫敦皇家京士頓區的住宅項目County Hall Kingston，由著名建築師事務所Rolee Judd Architects打造，2幢住宅大廈樓高4至6層，是次推售的單位包括開放式、1房、2房、3房及複式單位，面積403至1852方呎，部分單位可飽覽泰晤士河全景，坐擁宜人景致。

面積403至1852方呎

項目是次來港推售264個全新單位，售價由英鎊48萬起，折合港幣約508萬，預計於2027年秋季起陸續交樓。住客會所「1893會所」設施包括24小時禮賓服務、健身室、私人影院、品酒室及遊戲室等，並設私人庭院。

項目所在京士頓區以卓越教育資源聞名，周邊匯聚多間頂尖學府，步行2分鐘即達京士頓大學，區內更擁眾多獲Ofsted評級「優秀」的中小學校。

County Hall Kingston地理位置優越，交通亦有一定優勢，由項目徒步約16分鐘直達South Western Main Line的京士頓鐵路站，快車16分鐘可到倫敦Waterloo；前往M25高速公路亦僅需短暫車程。倫敦希斯路機場可於30分鐘內到達。

項目坐落京士頓市中心核心地帶，周邊生活配套完善。步行10分鐘可至擁有800年歷史的京士頓市集，8分鐘即可抵達里奇蒙公園，盡享都市便利與自然景致。 發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。

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