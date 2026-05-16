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大阪新盤攻1房 215萬入場 面積303呎起 戶戶設露台

海外置業
更新時間：06:00 2026-05-16 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-16 HKT

日本大阪近年推出不少全新住宅項目，最新位於難波的The Peak Namba Minami Reserve，主攻1房戶，售價由日圓約4300萬，折合港幣約215萬。

由FMI Japan Co.,Ltd發展，位於大阪敷津西的全新單幢式項目The Peak Namba Minami Reserve，提供28伙，全屬1房戶型，單位面積由271至306方呎，每戶均設有私人露台，每個露台面積相若，介乎32至35方呎，即單位連同露台合計約303至341方呎，項目預計2027年10月底落成入伙，樓花期約18個月。

露台面積32至35方呎

單位呈長形，門口設有小玄關，先到達開放式廚房，再往內進便是睡房位置，睡房足夠空間放置雙人牀，並能做到三邊落牀，單位內放置家具後仍有空間。

面積300方呎或以上單位，在日本已屬相當不俗，發展商已推出單位發售，現時最平單位為1樓1A室，面積271方呎，露台約32方呎，合計約303方呎，現時單位售價約4300萬日圓，折合港幣約215萬；售價最高為頂層PH A室，單位面積306方呎，附設有35方呎平台，合計約341方呎，售價約為2100萬日圓，折合港幣約255萬。

5分鐘到地鐵站

周邊配套方便，鄰近設有木津卸市場，提供新鮮海鮮、生果等，市場並設有車位，可停泊約350部私家車，方便距離較遠地區的人士，為區內其中較具特色的地方。

項目亦具有鐵路優勢，從項目步行至大國町站，只需約5分鐘，住戶亦可選擇步行11分鐘，亦可到達難波站。難波為大阪著名旅遊點，設有大型百貨公司NAMBA Parks，亦有其他店舖及食肆，生活所需，一應俱全。此外，從難波乘車，便可到達關西國際機場，路程只需約37分鐘。項目由FMI至匯投資負責銷售。

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