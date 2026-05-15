英國新盤入門價375萬

英國著名發展商Barratt London打造不少住宅項目，最新推出2個項目來港銷售，包括Colindale Gardens及Sterling Place，售價約由英鎊37.5萬起，折合港幣約375萬。

Barratt London是次集結10大樓盤來港銷售，物業類型涵蓋精品公寓、豪華複式及別墅，全面覆蓋倫敦2至5區黃金地段。其中包括Colindale Gardens，項目The Acres提供144伙，面積538至951方呎，涵蓋1房至3房戶型，售價由英鎊47.5萬起，折合港幣約503萬，項目毗鄰Northern線交通樞紐，快速銜接如King' s Cross、Euston等核心商圈，通勤、上學、購物娛樂一站式便捷。

涵蓋1至3房戶型

Colindale Gardens設施包括住戶健身室、桑拿及蒸氣室、兒童遊玩空間、中央公園配林地冒險健身房等，買家購入單位後可享永久業權。

位於西倫敦傳統富人區的Sterling Place，提供Brookside Apartments共設91伙，以及Wilkinson Apartments共76伙，面積565至1297方呎，涵蓋1房、2房及Penthouses 3房戶型。設施包括住戶健身室、瑜伽室等，售價約由英鎊37.5萬起，折合港幣約 375萬。發展商委託中原地產（海外）在港展銷。