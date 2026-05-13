上海驚現租樓要「面試」需查問收入及作息 甚至審查社交媒體 滬漂嘆身心俱疲

內地一線城市租務市場競爭激烈，近期上海更出現「租樓面試」現象，引發熱議。據內媒報道，現時在當地租樓，單靠預算充足未必能順利過關，部分業主更會像面試般，要求與租客見面或視像溝通，親自篩選租客的背景，例如查問對方職業、收入、作息及是否飼養寵物，部分更延伸至個人生活品味及社交圈子。

租樓猶如求職 講求生活品味

據內媒報道，上海當地租盤質素兩極，月租3,000至4,000元的單位實際居住質素未必理想；而許多花費數十萬元（人民幣，下同）精裝修的優質盤多為業主免佣直租，往往會親自嚴選高質素租客。

有搵樓人士坦言，現時部分上海招租廣告寫得猶如企業招聘，除列明面積與租金外，更加入大量對租客的期望，例如需具備國際視野、能融入室友生活圈等。個別合租單位極度重視新租客是否與現有住戶「夾得來」，令租樓過程形同求職面試。有租客形容，上海部分租務操作已與海外城市接軌，申請人需提交工作證明、收入狀況，甚至社交媒體帳號供業主作初步背景審查。

講求不只室友 是「圈層文化」

有網民戲言，以為自己只是去租樓，實際上卻像在應徵「上海新生活主理人」一職。若想在當地租一個企理靚盤，隨時要過五關斬六將，「你不但要交出資產及在職證明，保證不帶陌生人回家過夜，有需要時甚至要寫信解釋履歷上為何出現『Gap Year』。總言之，就是要證明自己是個有錢、有閒兼有品味的頂級室友。」

有人則指出，這類單位講求的不是室友，而是「圈層文化」，「你必須願意參與社交派對，如果你是那種放工只想躺平、週末只想睡覺的人，對不起，你活得『不夠上海』。」

租客：反覆遊說才獲准養貓

在上海居住了3年的租客Vegas表示，自己目前租住長寧區一個一房單位，月租8,000元。她憶述與業主視像面試時猶如「查家宅」，不但要匯報工作經歷與家庭背景，更要反覆遊說才獲准養貓，「想要租好房子，就必然過房東面試這一關。」業主坦言，之前已淘汰了兩名申請者，原因分別是情侶同住嫌麻煩，以及議價過程太拖拉。

當租樓面試比見工更累，不少年輕租客直呼難以忍受。一位在外國企業工作的95後女生分享，曾到靜安區睇樓，年過半百的上海阿姨業主劈頭第一句不是打招呼，而是用上海話考驗她是否了解該弄堂的歷史，令她當場錯愕。

有滬漂嘆在上海尋找租盤令其身心俱疲。

一位在外國企業工作的95後女生分享，曾到靜安區睇樓，年過半百的上海阿姨業主劈頭第一句不是打招呼，而是用上海話考驗她是否了解該弄堂的歷史，令她當場錯愕。

業主：想找個「配得上」的租客

有持有3個放租單位的上海業主表示，單位全屬自住級別裝修，家具均為進口貨，自然想找個「配得上這間屋」的租客。她認為，面試屬正常做法，希望了解對方是否整潔及有長住打算，強調單位配置高，租客不僅要交得起租，更需進一步考慮對方是否懂得愛惜單位。

不過，上海租務市場並非所有放盤均採取同一套標準。除部分核心區優質盤及特色合租單位外，市場上仍有不少傳統屋苑或樓齡較高單位，以租金預算及基本租務條件為主要考慮，程序相對直接。對只求交通方便、租金合理及居住自由度較高的租客而言，這類單位仍具一定吸引力。

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