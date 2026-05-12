「百年監獄」變超級豪宅放售 刻意保留囚室鐵門 全屋鋪智能地暖不再冷冰冰

在香港，700多萬港元或許僅能購入市區一個約500呎兩房單位，但在英國，這筆預算卻能坐擁一座實用面積超過3,000呎兼擁逾百年歷史的超級豪宅。雖然這座曾經關押過重犯的「監獄」已經過翻新，但仍完美保留了維多利亞時代的原裝囚室鐵門，目前叫價76.5萬英鎊（約765萬港元）。

從判決之地到溫馨大宅

這座極具話題性的物業位於英格蘭北部諾森伯蘭郡（Northumberland）的沿海邊境市鎮特威德河畔伯立克（Berwick-upon-Tweed）。大宅前身是建於1846年的「地方法院與監獄」，屬於受法律保護的二級歷史建築（Grade II listed building）。

回溯19世紀，這裏曾是法治的象徵，無數驚動一時的重犯曾在此聽取判決，隨後被押解至厚重的鐵窗後服刑。隨着司法制度變遷，法院於1890年審結最後一宗案件後，正式光榮退役，其後曾短暫作辦公用途。直至2023年，這座充滿歷史的建築經歷了一場脫胎換骨的活化工程，成功轉型為現代家庭大宅。

昔日牢房打造工業風房間

整座大宅樓高3層，實用面積達3,258平方呎。設計師在翻新時採取了極具大膽的視覺策略「保留歷史靈魂，注入現代骨幹」。最令人印象深刻的，莫過於當年的囚室區（Cell block）。

如今，這些曾經關押犯人的空間已不再壓抑。昔日的牢房被重新打造成極具工業風的開放式廚房、書房、私人健身室及儲物房。業主巧妙地保留了那一道道沉甸甸、漆黑的原裝「監獄鐵門」，讓住客每次進出房間時，都能觸摸到歷史的質感。

更具反差感的是，過往囚犯必須忍受的刺骨寒冷與潮濕早已消失不見，取而代之的是全屋鋪設的智能地暖系統（Underfloor heating），確保屋主在英北嚴冬中依然能享受「囚室」的溫暖。

馬廄變車位 操場變祕密花園

除了話題性十足的監獄元素，屋內共設有4間寬敞的雙人睡房及3間浴室。二樓以上的空間採光極佳，設有大型廚房連用餐區、正式飯廳及一個充滿英式書香氣息的圖書館。住客更可從高處俯瞰整個沿海市鎮的迷人景色。

建築的外圍空間同樣充滿驚喜，19世紀用作停泊囚車及警用馬匹的馬廄（Former stables），現在已活化成有蓋停車場。而昔日犯人每日僅能「放風」片刻的操場（Exercise yard），則變身為一個私隱度極高的庭院花園。

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