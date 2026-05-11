廣州新盤2分半鐘沽清吸18億 準買家清晨已排隊 分析料「穗八條」新政見效

繼五一黃金周深圳樓市出現「日光盤」（即日沽清）後，廣州樓市亦迎來今年首個開售即售罄的新盤。內媒報道，廣州海珠區周日（10日）一個新盤項目首度推售逾300伙單位，僅兩分半鐘即全數獲買家認購，套現近18億元（人民幣，下同）。該項目亦成為廣州落實「穗八條」樓市新政後，首個「即日沽清」的住宅項目。

準買家：怕心水樓層被搶走

綜合內媒報道，位於海珠區南泰路的新盤保利海韻，首批推出第6、9及10座共390多伙，面積介乎90至170平方米，均價約每平方米5萬至6.4萬元。當中129平方米的中型單位最受歡迎，入場費約760萬至800萬元不等。

開售當日氣氛熱烈，早上9時揀樓現場已大排長龍。有專程由越秀區趕來的準買家透露，清晨7點半已抵達現場排隊，直言「怕心水樓層被搶走」。買家李先生表示，上午11時半正式開始網上揀樓，短短兩分半鐘內所有房源已被搶購一空。他笑言，雖然未能買到心儀樓層，但能成功購入單位已覺得非常幸運。

廣州上月底推多項樓市政策

資料顯示，保利海韻位於廣州海珠西區，區內發展成熟，交通配套完善。項目總樓面面積約40萬平方米，主打集學校、地鐵商業、醫療及公園設施於一體的大型綜合社區。屋苑不但設有行人天橋，直達佔地約20萬平方米的大型商場，更鄰近三甲醫院珠江醫院。

值得留意的是，廣州市政府於4月30日發布及實施樓市「穗八條」，推出換房補貼及公積金提額等多項利好政策。新政涵蓋支持居民「賣舊買新」補貼、公積金貸款額度提高至360萬元，以及拓寬房票適用範圍等八大措施。

「五一」假期樓市開局走高

政策出台後，今年「五一」假期廣州樓市開局走高。《澎湃新聞》報道引述廣州中原地產數據指出，5月1日至2日，廣州一手樓累計平均參觀人次按年增長12%，認購量按年大增37%。二手市場亦延續活躍走勢，同期累計睇樓量超過7,000人次，成交量逾280宗，較假期前兩天分別增加37%及11%。

市場分析認為，項目熱銷主要受兩方面帶動。其一是政策效應逐步浮現。「穗八條」從按揭、稅款及入市門檻等方面作出調整，成功釋放積壓已久的換樓需求。

其次是買家對優質居住價值的追求。在樓市兩極化的當下，買家入市比以往任何時候都更趨審慎。是次保利海韻創下年內單日參觀人次破千，以及收票逾700張的紀錄，反映不少買家在衡量地段、戶型設計及周邊配套後，仍願意加快入市步伐。

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