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倫敦新盤入門價388萬 共提供267伙 涵蓋1房至3房戶型

海外置業
更新時間：12:00 2026-05-10 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-10 HKT

香港為英國樓盤主要的外銷地，最新位於倫敦住宅項目Lightmakers來港推售，售價由英鎊36.6萬起，折合港幣約388萬。

每戶均設私人露台或花園

由英國著名發展商Barratt London發展，位於倫敦的Lightmakers，由Adams House、Creighton House、Vachell House及Newton Court合共4座住宅大樓組成，將分階段落成，整個項目共提供267伙，涵蓋1房至3房戶型，每個單位均設有私人露台或花園，讓住戶飽覽錫德納姆一帶景致，單位亦配備現代化廚房及嵌入式電器，格調時尚。是次來港推售，售價約由英鎊36.6萬起，折合港幣約388萬。

在發展項目周邊，於Sydenham Road一帶雲集各式獨立精品店、手工藝坊及餐廳，日常生活所需一應俱全。

交通方便亦相當便利，從項目步行即可到達Lower Sydenham火車站，直達倫敦各商業核心。前往倫敦橋（London Bridge）僅需約15分鐘；往滑鐵盧東站（Waterloo East）約20分鐘，查令十字（Charing Cross）約27分鐘。騎行方面，7分鐘達水晶宮公園（Crystal Palace Park），9分鐘貝肯漢姆廣場公園（Beckenham Place Park）。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。

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