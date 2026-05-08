高級屋苑禁住戶露台曬被惹議 管理公司稱影響外觀拉低檔次 業主反批「管得太寬」

在家中露台晾曬衣物及棉被本屬平常不過的生活習慣，不過，內地杭州申花一個高端住宅屋苑，近日卻因物業管理公司禁止業主在露台晾曬被鋪而引發爭議。 管理公司表示，住戶在陽台曬被會影響屋苑外立面觀感，繼而拉低整體檔次及社區形象，因此作出有關限制。

管理公司：拉低外立面顏值

綜合內媒報道，涉事屋苑一向以管理嚴格見稱，管理公司過往曾在業主群組公開違規遛狗及亂停電單車的情況，亦曾勸阻住戶在單位內進行艾灸等行為。 事件曝光後隨即引起關注，不少業主質疑物業「管得太寬」，認為連在自家露台曬被這類日常生活習慣也要干預，令居住環境失去應有的生活氣息。

不過，亦有部分業主支持物業做法，認為花花綠綠的床單和被鋪掛在陽台，的確會影響大廈外觀；若能維持整齊統一的外立面，對屋苑形象以至二手樓價都有幫助。

有網民則表示，物業對於不牽狗繩、電單車車亂停放等問題加強管理，原本屬合理範圍，但連陽台曬被也一併禁止，做法明顯過於嚴苛。

法律層面方面，爭議焦點在於物業管理權限是否可延伸至業主陽台的私人使用方式。 根據內地《民法典》，業主對住宅等專有部分享有所有權，對專有部分以外的共有部分享有共有及共同管理權利；換言之，如晾曬行為屬於陽台內側、即業主專有範圍，只要未有損害其他業主合法權益，例如影響樓下住戶採光，或在外牆加裝晾衣架等，物業及業委會原則上無權強制干涉。

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