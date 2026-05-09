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大阪心齋橋物業 升值回報居大阪前列｜李丹翔

海外置業
更新時間：06:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-09 HKT

FMI JAPAN在過去的周末在台灣舉辦第二屆日本不動產博覽會，辦了4場講座，我們的同事努力介紹最好物業給客人，也感受到客人們對日本物業市場充滿好奇，小弟也學到新東西，多謝大家的支持。

博覽會最大亮點，就是FMI JAPAN大阪心齋橋旗艦計劃「The Peak Shinsaibashi Tsuki 至峰心齋橋月峰」正式登埸。項目共92伙，特意增加了2房戶數量，其中13個是2房，其餘79個為1房。2房單位市面上極罕見，在其他The Peak系列當中，我們發現2房單位出租表現極佳，原因是近年家庭、好友同行及選擇長住的旅客大增，一般酒店面積細，所以民宿2房更受捧。

上一期專欄跟大家略略的介紹過，今次的旗艦之作全面升級。項目位於心齋橋、島之內的核心生活圈，步行約10分鐘即達購物熱點，包括大丸百貨、PARCO百貨與心齋橋商店街，步行2分鐘達長堀橋雙線地鐵站，觀光、購物、交通及便利性皆一流。

投資前須了解提供的服務

近年海外資金持續湧入，推高日本樓市，東京在亞洲樓市中表現一向強勁，但對新手投資者入埸門檻高，回報率受壓；相反，大阪的樓價比東京低，而賭場綜合度假村即將在2030年開幕，大阪的投資前景被看高一線。

另外投資日本物業前，也要考慮地產商或中介售後是否能提供管理服務。FMI JAPAN旗下子公司多元化，有物業管理公司「環球總管Chief of Homes」提供出租代管服務；有清潔公司「Pika Pika」包辦清潔服務；有自家研發的「OKINI Home App」，讓投資者透過平台掌握入住率、租金收入狀況和物業管理流程。可惜市面上有些公司只賣樓，零服務，即使標明可代辦出租管理服務，也須確認有當地團隊支援，有問題能有專屬人員即時處理。

李丹翔

FMI至匯投資集團 行政總裁及合夥人

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