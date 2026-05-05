女業主物業險遭無辜強拍 竟因與清盤男「撞名」 還需自費聘律師證身份

紐西蘭發生一宗極為離譜的「點錯相」賣樓事件，一名29歲女業主因與一名面臨公司清盤的男董事同名同姓，名下物業竟被誤當作涉事資產，甚至遭釘上拍賣牌。她最終被迫自掏腰包聘請律師才成功煞停強拍程序，事後更決定更改法定姓名，以免同類事件再次發生。

據《紐西蘭先驅報》報道，事主Kim Dwyer為陸軍女軍醫，居於北帕默斯頓（Palmerston North）。一天，室友告訴女事主，物業圍欄上被釘上了地產代理的拍賣牌，她初時還以為是惡作劇，所以主動聯絡地產代理，對方建議她直接致電威靈頓高等法院司法常務官，才得自己捲入了一場法律糾紛。

涉事物業。

物業圍欄上被釘上了地產代理的拍賣牌。

清盤人只憑名字斷定業權

該名常務官向事主表示，若不盡快聘請律師介入，其物業將被強制出售。原來高等法院早於今年1月已下令出售一項物業，以推進建築公司DD4 Infrastructure Ltd的清盤程序。負責案件的清盤人Ben Francis表示，執達主任曾於1月中下旬五度到訪Dwyer住所，並留下聯絡卡，但一直未獲回覆。

為保住家園，女事主被迫向家人借錢，花費1,735紐元（約7,976港元）聘請律師證明自己身份。

這場「大烏龍」源於清盤人的粗疏查冊程序，涉事被清盤公司的男董事同樣名為Kim Dwyer，清盤人早前在土地註冊系統中以該名字進行查冊，發現全紐西蘭只有兩處相關物業。清盤人主觀認為「Kim Dwyer」這個名字十分罕見，便想當然地斷定該北帕麥斯頓物業屬於涉案男董事，直接啟動拍賣程序。

惟實情是，該物業屬於女事主所有，亦與該清盤公司毫無關係，除按揭外亦無任何債務。雖然清盤人堅稱女事主對執達主任的聯絡卡置若罔聞，行為與涉案男董事如出一轍，但Kim反駁指，自己及室友從未見過任何法院留下的卡片。

為保住家園，女事主被迫向家人借錢，花費1,735紐元（約7,976港元）聘請律師證明自己身份。

事後仍拒絕承擔法律開支

雖然拍賣程序最終被叫停，但清盤人事後拒絕承擔相關法律開支，亦未有向她正式道歉。清盤人在電郵中回覆指，無法向債權人合理化這筆額外開支，更將責任推卸給女事主，稱是她「選擇」不盡早處理才導致。

女事主對此深感沮喪，批評對方毫無承擔，直言「清盤人竟可以隨便嘗試賣掉無辜市民的房子，簡直太瘋狂」。她表示，為免影響心理健康，已接受無法追討有關費用的現實，並正着手為自己加上一個中間名，以防事件重演。她又稱，比起金錢損失，對方冷漠且欠缺同理心的態度更令她難以釋懷。

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