英國租樓新例掀小業主拋售潮 日均700租賃單位放售 市場漸由機構投資者主導

英國《租客權益法》（Renters' Rights Act）於本月分階段生效，觸發小業主「拋售潮」。據英國《金融時報》引述第一太平戴維斯（Savills）數據顯示，今年頭3個月，英國全國放盤出售的租賃住宅物業單位達25.4萬個，平均每天近700個，按年增加9%，更比2024年增28%，反映不少個人投資者正加速離場。不過，第一太平戴維斯研究分析師Nicholas Gibson明言，這不僅意味著租盤供應正在萎縮，更反映市場正進行結構性重整，逐漸由專業的機構投資者主導。

新例令業主重新評估回報

報道指，這波拋售潮的導火線正是《租客權益法》，新例除了降低租屋初期門檻，更全面廢除了被視為業主「尚方寶劍」的「無過錯收樓」（No-fault evictions）權利。新法例規定，業主若要在租約首年內收樓，必須提前4個月發出通知；而在租約滿一年後，收樓通知期則為兩個月。

英國《租客權益法》（Renters' Rights Act）於本月分階段生效，觸發小業主「拋售潮」。

此外，新例亦終止了定期租約制度，改為每月自動續租，令業主失去重新定價及調配物業的靈活性，以致不少業主在新法律生效前紛紛售賣出租物業。

相關文章：英國5月推30年最大型租務改革 不准拒絕寵物及「無過錯收樓」 加租太貴可上訴

第一太平戴維斯住宅研究部主管Lucian Cook指出，新法例成為了許多業主重新評估投資回報的轉捩點。他分析，大批業主正面對定息按揭到期的「轉按」難關，在目前高息環境下供樓負擔勢必急增。同時，政府擬提高出租物業的最低能源效益標準，業主須自掏腰包進行翻新，種種成本令不少依賴按揭的小業主大感吃不消，索性沽貨離場。

正重塑英國租務市場生態

這波洗牌效應正重塑英國租務市場的生態。報告指出，在成功售出的物業中，僅14%是由其他投資者接手並重新放租，且買家多為持有大型物業組合的「大戶」。去年12月的官方數據亦印證了這趨勢。根據《英格蘭私人業主調查》（English Private Landlord Survey），透過有限公司持貨的企業業主最具擴充野心，超過四分之一計劃增購收租物業，比例遠高於其他類型個人業主的2%至10%。

地區分佈方面，租務需求最龐大的倫敦成為重災區。在過去一年的新增放盤中（包括自住樓），倫敦有高達30%為出租物業，比例遠超英國其他地區的13%。

租務需求最龐大的倫敦成為重災區，在過去一年的新增放盤中（包括自住樓），倫敦有高達30%為出租物業，比例遠超英國其他地區的13%。

按揭業界憂最終苦了租客

對於新例落實，代表租客的倡議組織「Generation Rent」行政總裁Ben Twomey大表歡迎，認為廢除無條件驅逐條款能讓租客免於流離失所的恐懼，是平衡租管權力關係的重要一步。不過，地產網Rightmove公佈的調查顯示，仍有高達35%的18至35歲年輕租客表示，不清楚自身在新法例下的權益。

另一邊廂，按揭業界對新例可能引發的骨牌效應感到憂慮。考文垂建房互助協會（Coventry Building Society）按揭關係部主管Jonathan Stinton警告，無固定期限租約增加了業主的法規負擔。他直言，若新例逼使奉公守法的好業主心灰意冷退出市場，最終只會令租盤供應大減，反過來推高租客的租金。「租務市場必須有足夠業主願意留守，才能健康運作。」

相關文章：英國買樓最怕3大「房屋殺手」樓價可貶值15% 3大置業自保貼士

相關文章：英國最平上車小鎮曝光 86萬買到三房大屋 東北部「低水」 月供低至3400元

相關文章：英國倫敦樓市光環褪色 資金轉戰北部「低水」區掘金 Z世代成市場新力軍

相關文章：提防英國置業陷阱 貪平用一種「保溫泡沫物料」 隨時樓按也做不到