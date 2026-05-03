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倫敦新盤入門價413萬 主打1至2房戶型

海外置業
更新時間：06:00 2026-05-03 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-03 HKT

港人對英國物業情有獨鍾，亦是不少港人到當地留學及投資物業，英國不少物業來港推售，其中位於倫敦的Sterling Place，售價約英鎊39萬，折合港幣約413萬。

由英國著名發展商Barratt London打造，位於倫敦西南地段New Malden，項目規劃共分7期，現時正在推售的兩期項目，當中第一期Brookside Apartment提供91伙；第二期Wilkinson Apartment則提供75伙，主打1至2房戶型，一期另設少量3房單位；實用面積一期為670至913方呎；二期約565至1297方呎，每戶均配備私人陽台或露台。主體設計富現代感，同時巧妙融入印刷廠區的歷史特色，風格獨具，單位現時售價約英鎊39萬起，折合港幣約413萬。

項目配套完善，設室內健身房、瑜伽室及雅緻平台花園。從項目步行約4分鐘即達大型超市Tesco，日常採買便利，約10多分鐘車程即達New Malden高街，匯集亞洲及英式美食、特色咖啡廳、銀行、超市及老牌百貨店，生活所需一應俱全。所有住宅單位均達能源性能證書EPC B級，環保節能之餘，更凸顯高品質建築標準。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。

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