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英國新盤間隔多元 售價911萬起

海外置業
更新時間：06:00 2026-05-01 HKT
發佈時間：06:00 2026-05-01 HKT

英國為港人升學、旅遊及移民熱門地，當地推出不少住宅項目，最新推出位於倫敦的Opus，售價約由英鎊86萬起，折合港幣約911萬。

由英國發展商Native Land打造的旗艦開發項目Bankside Yards的首個住宅項目Opus即將落成，項目矗立於泰晤士河南岸，樓高50層，高達170米，將成為倫敦黃金地段最高的住宅大樓。

倫敦的Opus來港推售，售價由港幣911萬起。
倫敦的Opus來港推售，售價由港幣911萬起。

面積452至3318呎

項目特點為錐形交錯的三塔式外觀，創造了比普通建築多75%的轉角公寓，獨特設計確保大多數公寓都能享有從聖保羅大教堂、倫敦金融城到西區及更遠處的雙面玻璃全景。提供249個住宅，涵蓋開放式、1房至4房戶型，面積由452至3318方呎，項目來港推售，售價約為英鎊86萬起，折合港幣約911萬。

Opus引人注目的是位於23樓的頂峰會所及露台，是一個豪華的私人會員俱樂部式設施，擁有無阻擋的城市全景，設有休息室、酒吧、餐廳和私人用餐室，供住戶全天候享用。亮點將是由皇家園藝學會切爾西花展獲獎工作室Enea設計的私人露台，他們打造了一個令人驚歎又私密的高空城市綠洲。

為住戶提供到家體驗，設有宏偉的大堂，地面接待區設有酒店式禮賓服務、24小時保安和港式車道，配備全自動停車系統「The Car Vault」、電動車充電站和自行車存放處。發展商委託JLL仲量聯行協助銷售。
 

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