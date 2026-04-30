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日本新盤「一戶建」600萬入場 主打3及4房 面積1076呎起

海外置業
更新時間：11:34 2026-04-30 HKT
發佈時間：11:34 2026-04-30 HKT

日本為港人旅遊的重點國家，近年亦有不少港人移民日本，對住屋有一定需求，其中位於大阪，吸引不少港人於當地投資住宅物業，當地除小型單位受歡迎，亦不乏豪宅項目，其中位於大阪豐中市的「一戶建」，即獨立洋房，售價亦只須約600萬起。

共提供19座獨立洋房 

位於大阪豪宅區豐中市的全新獨立洋房別墅項目The Peak Presidence Hills，於日本屬「一戶建」物業，整個項目共提供19座獨立洋房，每座佔地1435至2184方呎，洋房面積約由1076至1130方呎，提供3房及4房間隔。

The Peak Presidence Hills提供19伙獨立洋房別墅。
The Peak Presidence Hills提供19伙獨立洋房別墅。

是次來港限量發售洋房別墅，買家可享有永久業權，每座獨立屋均設有花園及連同2個車位，售價約600萬，雖然售價較大阪不少僅需數十萬的小型單位為高，但亦相等於本港一般新盤2房單位售價，即可擁有全幢式獨立洋房別墅，有一定吸引力。

歐洲尖頂式設計

每座洋房的設計外貌與香港不盡相同，部分洋房呈尖頂式設計，甚有歐洲獨立洋房的風味，亦有現代豪宅風格的設計，適合不同買家。

項目去年更獲得TOP 100 Luxury Residences of the World 2025獎項，反映項目的獨特性，以及在建築、創意及lifestyle等方面得到認同。

是次來港推售，入場價約港幣600萬起。
是次來港推售，入場價約港幣600萬起。

項目的間隔亦相當具特點，其中以9號屋為例，別墅面積約1136.6方呎，為3房間隔，洋房2層高，1樓面積約617.1方呎，2樓面積約519.5方呎，洋房特點設有2個廚房，並設有步入式衣帽間及香港住宅少有提供，專門放置鞋類的鞋間。

豐中市距離大阪市中心只有15公里，屬於豪宅地區，從項目步行只需約7分鐘便可到達單軌列車線的SHOJI STATION，單軌列車並可轉乘前往新大阪站，只需約16分鐘，往梅田亦只需約20分鐘，大阪國際機場設有豐中市的西北方，在交通上有一定優勢。項目由FMI至匯投資負責銷售。

另外，周邊生活配套亦充裕，乘車往阪急百貨及SENRITO YOMIURI PLAZA只需20分鐘內。項目由FMI至匯投資負責銷售。

豐中市屬於豪宅地區，從項目步行只需約7分鐘便可到達單軌列車線的SHOJI STATION。
 

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