澳洲「熟齡豪宅」顛覆安老概念 看重配套及享受 拒流放市郊 擺脫大屋煩惱

澳洲傳統的「退休村」（Retirement Village）多位於郊區，但當地近期正掀起一場顛覆傳統安老概念的新革命，當地發展商紛紛變陣，推出專為55歲以上人士度身訂造的「熟齡豪宅」。據外媒報道，這類新式住宅主攻一班手頭資金充裕、追求高質素退休生活，卻又堅拒脫離原有社交圈的富裕換樓客，同時反映了現代人壽命更長、且越活越年輕，對晚年生活質素要求亦迎來全面大升級。

不再「流放」市郊 落戶繁華鬧市

REA集團高級經濟師Eleanor Creagh指出，在人口老化及家庭規模縮小的大趨勢下，這場市場變革是理所當然。她分析指，手頭上資金充裕的換樓客，現時最看重生活享受，對交通、醫療及大型商場的配套要求，已遠遠超越對居住空間的執著。因此，新一代銀髮公寓不再被流放到市郊邊緣，而是落戶繁華鬧市。

以墨爾本傳統富人區Kew的「St Clare」為例，這個佔地1.4公頃的豪宅項目剛剛全數入伙，由著名建築事務所Woods Bagot操刀，主打洋房級數的平層公寓，設有對流窗及極佳採光。設計理念旨在讓長者「優雅地居家安老」，在超過一半面積為綠化空間的環境下，享受獨立自主的活躍生活。

眼光高有學識 不會接受次等

這股「熟齡物業」熱潮的發展勢頭正不斷加劇。位於紐卡素（Newcastle）的樓花項目「The Merewether Residences」預計於2028年落成，提供178伙並坐落於18洞高爾夫球場旁，更附設戲院、品酒酒館、水療中心等奢華設施。項目營銷公司Third.i創辦人Luke Berry直言，現今的這群換樓客眼光極高且有學識，絕對不會接受次等質素的居所。

Berry指出，不少買家在50多歲時已急不及待換樓，部分人甚至仍然在職，純粹想盡早擺脫打理大屋的煩惱，提早享受退休級數的悠閒生活。他強調，他們完全不認同傳統的養老標籤，依然熱愛品嚐美酒、四處旅遊，並活躍於高爾夫球場及海灘。

盼望原區換樓 留在孫仔身邊

除了追求奢華，這批富裕買家亦希望原區換樓。以位於悉尼北岸傳統豪宅區St Ives的新盤「Hermitage」為例，項目主打26伙單層特色戶，距離大型購物中心僅約450米。資深地產代理Steve Sales坦言，買家斥資購入這類物業，往往是為了避免被逼搬入傳統退休村，他們渴望留在自己熟悉的醫生、商舖及孫兒的居所附近，享受無縫連接的便利生活。

面對新式豪宅的發展，傳統退休村亦不得不變陣迎戰。位於墨爾本Brighton East的「Oak Grange」正進行大規模重建，將擁有40年歷史的舊式平房，重建成提供201伙的中密度高級公寓，並增設現代化會所。項目發展商Levande通訊總監Dean Felton表示，業界現時更傾向將這股熱潮稱為「完美換樓」（Right-sizing），讓長者在不失享受的前提下，開啟人生新篇章。

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