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英國5月推30年最大型租務改革 不准拒絕寵物及「無過錯收樓」 加租太貴可上訴

海外置業
更新時間：06:00 2026-04-30 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-30 HKT

英國國會正火速推進《租客權益法》（Renters' Rights Act），被視為當地30年來最大規模的租務市場改革法案，預計將於今年5月1日起分階段正式落實，無論是打算在英國買樓收租的「包租公」，還是剛抵埗需要租屋落腳的移英港人，都必須密切留意。

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業主收樓需提出法定理由

對於許多在英國租屋的港人而言，現行法例下的「Section 21」條款業主只需在租約期滿後，給予兩個月的通知期，便能在毋須提供任何理由的情況下驅逐租客，這就是俗稱的「無過錯收樓」（No-fault Eviction）。

英國國會正火速推進《租客權益法》（Renters' Rights Act），被視為當地30年來最大規模的租務市場改革法案，預計將於今年5月1日起分階段正式落實。
英國國會正火速推進《租客權益法》（Renters' Rights Act），被視為當地30年來最大規模的租務市場改革法案，預計將於今年5月1日起分階段正式落實。

隨着新法例上路，Section 21將被全面廢除，意味未來業主若想收回出租物業，再也不能「想收就收」，而是必須向法庭提出明確的法定理由。獲認可的收樓理由包括，業主本人或其直系親屬需要收回物業自住、業主決定將物業出售、租客出現嚴重欠租情況，或是租客作出反社會干擾行為等。

隨着新法例上路，Section 21將被全面廢除，意味未來業主若想收回出租物業，再也不能「想收就收」，而是必須向法庭提出明確的法定理由。
隨着新法例上路，Section 21將被全面廢除，意味未來業主若想收回出租物業，再也不能「想收就收」，而是必須向法庭提出明確的法定理由。

收樓通知期至少兩個月

此外，為了進一步保障租客的居住穩定性，新法例規定業主若要在租約首年內收樓，必須提前四個月發出通知；而在租約滿一年後，收樓通知期則為兩個月。

嚴禁「租金拍賣」 必須清晰標價

在市場供不應求下，倫敦、曼徹斯特及伯明翰等大城市過去數年的租務陷入極度瘋狂的狀態。不少初到英國的港人均大吐苦水，表示在睇樓後往往被地產代理要求「競價」，甚至被逼一次過預繳高達一年的租金，才能勉強租到心儀單位。

為了冷卻這種扭曲的市場現象，《租客權益法》將明文嚴禁任何形式的「租金拍賣」（Rent Bidding）。法例強制要求業主及地產代理在招租廣告中，必須清晰標示確實的租金金額，並且嚴格禁止他們主動邀請、鼓勵或接受準租客提出高於標價的租金。

法例強制要求業主及地產代理在招租廣告中，必須清晰標示確實的租金金額，並且嚴格禁止他們主動邀請、鼓勵或接受準租客提出高於標價的租金。
法例強制要求業主及地產代理在招租廣告中，必須清晰標示確實的租金金額，並且嚴格禁止他們主動邀請、鼓勵或接受準租客提出高於標價的租金。

業主每年只准加租一次

續租加租方面，未來業主每年只准加租一次，且必須提前兩個月以書面形式通知租客，加幅亦必須貼近當時的「市場合理價格」。若租客認為加租幅度極度不合理，有權直接向獨立的仲裁機構提出上訴，徹底打破過去業主單方面「開天殺價」的局面，令租務市場的透明度大幅提升。

新法例賦予租客在租賃物業內飼養寵物的法定權利，並列明業主不得「無理拒絕」相關要求。
新法例賦予租客在租賃物業內飼養寵物的法定權利，並列明業主不得「無理拒絕」相關要求。

業主不可拒絕寵物居住權

對於帶着寵物移民英國的港人來說，找租盤往往是一場噩夢，因為絕大部分業主都會直接把養寵物的租客拒諸門外。不過，新法例將為有寵物的租客帶來曙光，新法例賦予租客在租賃物業內飼養寵物的法定權利，並列明業主不得「無理拒絕」相關要求。

在新機制下，當業主收到租客的養寵物申請後，必須在28天內作出正式回覆。如果業主堅決拒絕，必須向有關當局提出極具說服力且合理的理據，例如該建築物的大廈公契（Headlease）本身已明文禁止飼養狗隻等。

嚴禁歧視福利受助者及育兒家庭

在過往的英國租屋廣告中，不時會看到「No DSS」的字眼，意指業主不願將單位租予正在領取政府房屋津貼或社會福利的人士；部分業主亦會因為怕麻煩或擔心物業損耗，而拒絕租給帶有小朋友的家庭。新法例將這類行為定為非法，這對於正在尋找工作並剛到達英國的租戶，或者是帶着小孩的家庭，提供了法律上的平等租屋權。

擴大「阿瓦布法案」根治霉菌隱患

另一方面，英國氣候潮濕，加上不少住宅樓齡偏高，房屋發霉（Mould）、漏水等問題屢見不鮮，嚴重威脅居住者的健康。針對住屋質素，新法例將原本只適用於公共房屋的「阿瓦布法案」（Awaab’s Law）全面擴展至私人租賃市場。

業主將不可推卸維修責任，一旦出租物業內出現嚴重的安全或健康隱患，例如大規模的黑霉菌、結構性漏水等，業主必須在法定的嚴格時限內完成修繕。若業主視若無睹或拖延處理，將面臨嚴厲的法律訴訟與罰款。

同時，所有私人租賃物業亦必須符合英國政府制定的「體面住房標準」（Decent Homes Standard），確保租客都能住在一個安全、溫暖且基本設施齊備的環境中。

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