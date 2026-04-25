倫敦新盤入門價404萬 提供144伙

英國為港人旅遊、升學的主要歐洲國家，不少港人於當地置業，最新來港推售位於倫敦的Colindale Gardens，售價約英鎊38.2萬起，折合港幣約404萬。

由Barratt Redrow發展位於倫敦的住宅項目Colindale Gardens，為Colindale區內規模、配套完備的標誌性住宅項目，項目推出最新一期The Acres，提供144伙，涵蓋1房至3房戶型，面積540至952方呎，每戶均附設私人陽台或露台，盡覽翠綠園林景緻。

2分鐘即達Colindale地鐵站

項目設有一系列生活配套，住戶可享24小時禮賓服務、專屬健身室及桑拿房等頂級設施。即將落成的1萬方呎商業空間，日後將引入各式商戶、包括餐廳及咖啡店。項目更規劃9英畝大型景觀綠地。

項目交通方便亦甚具優勢，步行約2分鐘即達Colindale地鐵站，搭乘Northern Line，約20至30多分鐘可直抵King's Cross、Euston、Bank金融城及倫敦橋等市中心地段。此外項目鄰近M1高速公路與A406北環線交匯處，自駕出行可快速銜接A1、M40等主幹道。

區內教育資源豐富，周邊鄰近多間獲Ofsted評為「優秀」及「良好」的中小學；前往Middlesex University等高等學府亦僅約10分鐘車程，全面覆蓋子女各階段升學需求。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。