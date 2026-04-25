全球投資公司注視 日本房地產市場｜李丹翔

日本金融巨擘野村旗下2間不動產投資公司近日宣布，將共同投資位於大阪的Centara Grand Hotel Osaka，此舉標誌着野村的資產管理業務正式擴展至酒店領域。日本國家旅遊局早前公布2月日本入境旅客總數約346萬人次，按年增6.4%。有調查指，到2030年，大阪房間仍有2萬間以上的短缺。

興建日本dream hotel

實不相瞞，我都正在日本興建一間dream hotel，要達成目標有幾個條件。第一，必須有健身室。每次到日本公幹，我都發現健身很困難。首先，很多酒店不設健身室，或者健身室很細。到酒店以外的健身室做Gym更難，除單次收費高，外國人須填大量表格，影印一堆文件，聽到已頭痛。

第二，出國公幹需要工作空間，大部分商務酒店面積只比牀大一點，所以我的dream hotel將設商務貴賓室，配備完善Wifi網絡，項目本月率先在新加坡和台灣登場，請大家密切期待！

亞洲客掃貨

大阪房地產熱度持續升溫，根據去年10月數據，在全球16個主要都市中，大阪樓價升幅排名第一，主因是現時大阪樓價在全球中仍相對親民。

現時中東局勢仍未明朗，投資者尋找可靠市場避險，日本房地產市場正是一個司法清晰、價錢平、匯率低、回報高的市場。我們公司項目除在港銷售，新加坡和台灣都賣得非常好，台灣更是去年第二大買家。最近更是多了一批馬來西亞大手客，新項目至少一半經常被他們預留。

全新項目The Peak Namba Minami Reserve位於浪速區，附近有過百間商舖；步行6分鐘達大國町地鐵站，4分鐘車程達難波，6分鐘達心齋橋，租金回報最高達11厘。早前已在新加坡率先開賣，剩餘數量有限，手快有，手慢冇。

李丹翔

FMI至匯投資集團

行政總裁及合夥人