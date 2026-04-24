30出頭夫婦擁26物業 年收租逾250萬 三年半狂掃低水盤 極致慳家拒買自住樓

現今高息環境及樓價高企下，不少人慨嘆上車難。然而，澳洲一對30出頭的年輕夫婦，卻憑藉一套進取的投資策略，在短短三年半內瘋狂掃入24項物業。目前兩人名下共持有26個房地產項目，每年穩袋約46萬澳元（約257萬港元）租金收入。不過，這對堪稱「樓王」的夫婦原來仍是「無殼蝸牛」，目前一家五口仍租住外母名下的附屬獨立單位（Granny flat），藉此省下更多日常開支作投資之用。

每年租金收益約257萬

35歲的Michael Pritchatt與32歲妻子Elisha育有三名子女，Michael經營一間健身房及網上教練業務，兩人現時年收入合共約40萬澳元（約200萬港元）。他們的物業版圖遍佈全澳洲，包括北領地、墨爾本、昆士蘭、塔斯曼尼亞、新南威爾斯及珀斯等地。這26個物業每年能帶來46萬澳元（約257萬港元）、即每周約1.1萬澳元（約6.1萬港元）的租金回報。扣除按揭後，手持物業淨值高達300萬澳元（約1,500萬港元）。

三年半內買入24個物業

Michael坦言，他們的房地產「帝國」並非一朝一夕建成。早在收入微薄的創業初期，兩人已開始涉足樓市。他18歲時從事藍領工作，利用祖父留下的4萬澳元（約22萬港元）遺產買入人生第一層樓，其後數年亦有添置物業，但最終因觸及借貸上限而停滯不前。他回想當年，直指早期投資的一大敗筆，是物業處於嚴重的「負扣稅」（Negative gearing）狀態（即租金收入不足以覆蓋供款利息），令夫婦倆資金「乾塘」，缺乏現金流去償還貸款。

直至新冠疫情過後，兩人痛定思痛改變策略，隨即展開了瘋狂的入市行動，在過去三年半內一口氣買入24個物業。Michael表示，能夠達成這項驚人創舉，全憑極致的節儉生活，以及精準的資本操作——他們將早前沽出4個物業所賺取的利潤無縫滾存，連同透過轉按從現有物業套現的資金，直接全數用作購買新物業的首期。

專吼低水盤 轉按套現滾雪球

有別於傳統投資者偏好優質地段或豪宅，這對夫婦專門在具升值潛力的地區，物色低於市價的廉價房屋，當中不少更是業主急於套現的平價盤，目標是找到租金能夠覆蓋大部分甚至全部貸款的房屋，意味物業能迅速累積資產淨值（Equity）。他們隨後便透過轉按套現，將資金化作下一次入市的彈藥，猶如滾雪球般不斷重複這個「錢搵錢」的循環。

Michael舉例指，部分人對一房單位嗤之以鼻，但他們曾以15萬澳元（約84萬港元）低價買入這類單位，如今價值已翻倍至30萬澳元（約168萬港元）。他認為，「如果你能放下成見，就會發現當中的價值，別人看不上的物業一樣會升值。」

極致慳家 不旅行、揸1.6萬舊車

要維持龐大的投資組合，背後需要極大紀律。Michael強調一家人的生活極度節儉，「我們不去旅行，開的是價值僅3,000澳元（約1.68萬港元）的舊款現代（Hyundai）汽車。我們不會把錢花在物質享受上，只會用來投資。」

在高息環境下，雖然他們背負高達850萬澳元（約4,300萬港元）的龐大貸款，但Michael堅稱財務狀況穩健。他們每周會將約1,000澳元存入專用戶口以繳交市政雜費，並預留充足備用資金。「最壞情況下，大不了賣掉物業套現。我們從來不會『先洗未來錢』。」

面對澳洲房屋危機下不少人難以上車，他寄語，「其實大家都做得到，買樓不需要極龐大的首期，只要你肯付出努力，結果一定會有回報。」

相關文章：40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」

相關文章：殘破火災盤反變搶手貨 代理稱買家喜歡「推倒重來」成交價高見4000萬

相關文章：英國最平上車小鎮曝光 86萬買到三房大屋 東北部「低水」 月供低至3400元

相關文章：「一梯一伙」暗藏養老危機 二手放盤承接力弱 業主慘蝕逾300萬離場

相關文章：毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」

相關文章：業主買獨立屋驚見「隱藏門」 揭開秘密通道後 樓價即升值 易手勁賺近3000萬

相關文章：40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開