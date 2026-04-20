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王思聰突上載奢華天台夜景照 被揭放售豪宅1年冇人吼 打開自動落地窗可通往泳池

海外置業
更新時間：12:01 2026-04-20 HKT
發佈時間：12:01 2026-04-20 HKT

萬達集團董事長王健林獨子王思聰，現年38歲，近年已鮮少回國，多於日本及韓國等地旅居。據內媒報道，王思聰繼本月上旬在韓國被網民偶遇與3名女伴光顧烤肉店後，上周五（17日）亦在Instagram久違地更新動態，上載了一張奢華天台夜景照。該照片地點定位顯示為美國洛杉磯富人區比華利山（Beverly Hills），再有其名下超級豪宅曝光。

放盤叫價兩億多元

據內媒引述消息指出，該豪宅位於The Bird Streets區的Thrasher Ave，為王思聰早年以約3,250萬美元（約2.5億港元）購入。隨着家族企業面臨經濟壓力陡增，王思聰早於去年初已決定將該幢比華利山豪宅變現，於二手市場放盤叫價兩億多人民幣。然而，該物業掛牌至今，仍遲遲未成功脫手。有網民直言，此類天價豪宅市場客源有限，難以尋找買家高價接盤。

室內面積逾1萬呎

報道指，該物業佔地面積約1,659至1,660平方米，單是室內面積已達1,000多平方米（約1萬多平方呎）。豪宅由知名建築師Paul McClean操刀設計，全屋走簡約大氣路線，內設5間睡房及9個浴室，各類娛樂及生活設施一應俱全。

即睇豪宅內部相片：

大宅在設計細節上極具氣派，大門入口與車道採用下沉式設計，配以淺色地磚及修剪整齊的高聳綠植，增添豪宅的神秘感。大宅內部設有室內鞦韆及一排篝火裝飾，並配備自動落地玻璃窗，打開後直通無邊際泳池。由於地理位置優越，住戶可於泳池無死角飽覽整個洛杉磯美景。

室內佈局方面同樣考究，樓梯間以玻璃擋板配搭白色階梯，並懸掛長型藝術吊燈，兼顧照明與空間藝術感；主臥室天花板配有星點燈光裝飾及暖黃色燈光，並設有大面積落地玻璃窗，外連擺放了兩張小沙發的專屬觀景露台。客房設計則相對較小巧簡約，鋪設暖黃色木地板。

此外，豪宅更配備可讓人躺在大理石台上享受水流清洗的淋浴間，以及設備齊全、設有一整面鏡面牆身以延伸視覺空間的大型私人健身室。

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