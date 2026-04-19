全英「最貴富豪街」均價逾1.25億 一幢10房豪宅逾1.3萬呎 廚房也有4個

對於不少香港投資者而言，英國樓是海外物業收租的熱門選擇，其處於金字塔頂端的「超級豪宅」市場更不容忽視。英國最大型房地產平台Rightmove公布「全英最昂貴街道」（Britain’s Most Expensive Streets）年度報告，揭示英國超級富豪的聚居地。當中位處北倫敦的一條低調街道，更以超過1,250萬英鎊（約1.25億港元）的平均物業叫價，成全英最貴「富豪街」之首！

溫寧頓路綠樹成蔭 多巨型獨立屋

在全英最貴街道排行榜中，倫敦幾乎壟斷整個排行榜，但是最貴並非在倫敦市中心，而是位於北倫敦巴尼特區（Barnet）的溫寧頓路（Winnington Road, N2），平均叫價為1,253.81萬英鎊（約1.25億港元）。這條綠樹成蔭的寬闊街道，向來是國際富豪與政商名流聚居地，物業多為佔地極廣的巨型獨立屋。

據Rightmove放盤資料，該街道一幢叫價達1,795萬英鎊（約1.79億港元）的10房超級豪宅，全屋以凡爾賽宮巴洛克設計，實用面積高達13,673方呎，樓高4層。全屋設有10間睡房、10個浴室，甚至連客用洗手間也有5個，而且大宅內竟然設有多達4個獨立廚房。地庫設有豪華的室內恆溫泳池綜合區，配備桑拿室、蒸氣室及按摩浴缸（Jacuzzi），其奢華程度絕對會「顛覆想像」。

西敏市第二 貴族及老牌富豪至愛

排行第二位則是位於傳統核心豪宅區西敏市（Westminster）的切斯特廣場（Chester Square），平均叫價1,154.64萬英鎊（約1.15億港元），位處貝爾格萊維亞（Belgravia）黃金地段，以優雅白色外牆聯排別墅（Stucco-fronted townhouses）聞名，整個區域充滿濃厚英國歷史文化氣息，為皇室貴族及老牌富豪的至愛。

主教大道與溫寧頓路僅一街之隔

排行第三同是北倫敦Barnet的主教大道（The Bishops Avenue）平均叫價為893.07萬英鎊（約8,900萬港元），而且主教大道素有「億萬富翁大道」（Billionaires’Row）之稱，與榜首的溫寧頓路僅一街之隔。

薩里郡東路獲稱「英國比華利山」

至於倫敦以外的頂級豪宅區，就不得不提有「英國比華利山」之稱的薩里郡（Surrey）。報告顯示，位於薩里郡埃爾姆布里奇（Elmbridge）的東路（East Road, KT13），以平均叫價879.57萬英鎊（約8,800萬港元）成全英大倫敦地區以外最昂貴的街道。值得注意是，East Road更是全英首20條最貴街道中，唯一一條位於倫敦以外的街道，其身價足以與倫敦市中心的傳統豪宅區匹敵。

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