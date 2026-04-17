夫婦買地建屋退休竟然「起錯地」 漫長法律爭拗後 需付55萬搬遷及還原

買地建屋是不少人的退休夢想，但如果建好後才發現「起錯地」，絕對是一場噩夢！澳洲一對夫婦花費30萬澳元（約168萬港元）興建夢想退休屋，三年後竟發現房屋竟然建了在鄰居地皮上。經過漫長的法律爭拗，兩人近期終於將房屋搬回自己的地段，但需額外支付約10萬澳元（約55萬港元）的搬遷及重置費用，未來一年更要暫住露營車。

原地主將地皮一分為二惹禍

2021年，David與Melanie Moor夫婦斥資30萬澳元（約168萬港元），在維多利亞州西南部的坎珀當（Camperdown）買入一幅佔地5英畝的地皮。然而，原地主事前將該地段「一分為二」，Moor夫婦買入的是「一號地段」，但他們卻誤將房屋建在已售予另一買家的「二號地段」上。

原地主事前將該地段「一分為二」，Moor夫婦買入的是「一號地段」，但他們卻誤將房屋建在已售予另一買家的「二號地段」上。

直到三年後，兩夫婦才驚覺這個「難以置信」的致命錯誤。去年，鄰居地段的業主透過律師發出最後通牒，限令他們在14天內移走房屋，否則將把大屋一併出售。鄰居的代表律師向傳媒表示，其客戶在採取法律行動前已「非常克制及有耐心」。經過延期申請，雙方最終協議在今年5月2日前清空地皮。

資料顯示，當地市議會（Corangamite Shire Council）於2024年4月批出建築許可。夫婦二人認為，市議會在審批文件時早應發現出錯。直至同年8月，David才接獲市議會來電，要求停工並尋求法律意見。

Moor夫婦坦言，當初「極度信任」當地市議會、承建商、地產代理及物業轉讓律師（Conveyancer）能確保工程順利，「市議會批出了所有文件，所以當我們收到通知時還以為是電話騙案。」

不過，涉事地產代理的發言人反駁，強調從未作出任何虛假或誤導性聲明，並指買家在動工前，有絕對責任核實自己擁有的地段界線。

重置房屋需時 夫婦迫住露營車

目前，這幢房屋已被移送100米，回到屬於Moor夫婦的地皮上。不過，房屋現時僅靠空油桶支撐，極不穩定。化糞池系統及電線已被挖出移除，他們還要清理鄰居地皮上多達160個樁柱及已種植的樹木，將土地徹底還原。

雖然大屋已搬回自己的土地，但Melanie直言仍未能鬆一口氣：「看到貨車把房子運回正確的地段，確實放下了心頭大石，但接下來還有大量問題要處理。房屋在運送過程中搖搖晃晃，我們甚至不敢走進去，因為油桶根本支撐不住，也不知道內部損毀情況如何。」

這場烏龍事件除打亂他們原有計劃外，預計還要額外花費約10萬澳元（約55萬港元）進行搬遷、重新打樁及接駁水電。在房屋適合居住前，這對退休夫婦未來一年只能蝸居在露營車中。儘管精神上備受煎熬，但他們表示希望能藉此公開經歷，警惕其他有意買地建屋的人士，並強調不後悔搬到該社區。

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