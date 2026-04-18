大阪新盤來港推240萬入場 主打1房戶型 面積354呎起
更新時間：08:00 2026-04-18 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-18 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-18 HKT
大阪屬港人旅遊度假勝地，由於當地住宅物業入場門檻低，吸引港人於當地投資，位於大阪新盤The Peak Osaka Bay Elite JY最新近來港銷售，入場價約為港幣240萬。
僅提供18伙
大阪新盤The Peak Osaka Bay位於市港區三先2丁目12至18，提供18伙，「清一色」為1房戶型，單位室內面積354方呎，附連面積55方呎露台，合計面積約409方呎。項目入場單位售價約港幣230萬。
料今年10底月完工
項目由FM Investment Japan株式會社發展，預計於今年10月底完工，屬極短期樓花項目，買家更可享有永久業權。
樓盤周邊配套多樣，就近八幡屋公園，提供住戶休憩場所，旁邊分別設大阪市中央體育館及Asue大阪游泳池，提供空間及設施供住戶進行不同種類的運動。項目交通配套亦見便利，步行3分鐘到朝潮橋地鐵站，屬於中央線，站旁另有巴士站。從項目出發，約10分鐘車程可到達環球影城、未來世博會及賭場，15分鐘車程就可到心齋橋。
The Peak Osaka Bay Elite JY具有一定投資潛力，首先大阪西屬於當地旅遊度假勝地，環境優美，配套齊全，日本於2030年落成第一個賭場便位於大阪，有望帶動大阪西物業升值。
離項目不遠的大阪環球影城是世界5個環球影城主題公園之一，其設計與美國奧蘭多環球影城相近，提供多個以經典電影及遊戲為藍本作設計概念的園區。
而且現時日圓仍屬低水，買入單位長遠可考慮為自己及家人鋪路，申請日本居留權，享受免費教育及醫療福利。管理公司提供一站式民宿出租管理，透過全球不同旅遊平台放租，淨租金回報高達6%。此外，買家可承做高達60%按揭，每月租金多過供樓，自製被動收入。項目由FMI至匯投資在港銷售。
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