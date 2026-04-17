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大馬新盤間隔多元 售價由131萬起

海外置業
更新時間：10:00 2026-04-17 HKT
發佈時間：10:00 2026-04-17 HKT

馬來西亞近年吸引不少港人於當地置業，用作度假或投資作用，當地最新來港推售位於馬六甲地標式綜合發展項目Asteria Melaka，售價由馬幣約66萬起，折合港幣約131萬。

由AXTERIA GROUP BERHAD發展的Asteria Melaka，坐落於馬六甲核心地段Kota Laksamana區，包含一座16層高酒店、兩座分別39及44層高的住宅大樓、4層商業樓面和2層零售空間。

面積592至1152呎

其中樓高39層的的住宅大樓，項目早前推售，全數單位已告售罄，現推出樓層44層高住宅大樓，部分提供306個單位，設有開放式至3房間隔，面積由592至1152方呎，間隔多元。

馬來西亞近期調整的「第二家園」（MM2H）計劃，降低定期存款門檻和放寬海外收入要求，使更多香港中產階級能夠獲得長居簽證，不少港人於當地購入單位，作為度假之用，亦有用作投資收租。

Asteria Melaka單位售價約為馬幣66萬，折合港幣約131萬，入場門檻低，甚具吸引力，為減輕業主的裝修和打理負擔，發展商並為買家提供全套家具配套的服務。

項目規模不少，並提供會所設施，設施包羅萬有，例如健身房、瑜伽館、遊戲室、泳池、烤肉區、兒童遊樂場及多功能室，設施多不勝數。發展商委託中原地產（海外）協助銷售。

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