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15位豪宅業主顛覆收樓模式 自組巨無霸地皮向發展商招手 意向價高逾7億

海外置業
更新時間：13:31 2026-04-16 HKT
發佈時間：13:31 2026-04-16 HKT

舊區收樓行動一般多由發展商主導，但澳洲悉尼傳統豪宅區Pymble卻上演了一幕業主合作「反客為主」。外媒報道，有15名業主破天荒聯手，將多間獨立屋合併成巨無霸地盤放售，並主動向發展商招手，意向價達1.4億澳元（約7.86億港元）。

街坊兼代理牽頭促成

促成這次大規模聯合放售的是RE/MAX Prestige代理Joseph Choi，他本人亦是該地段（涵蓋Orinoco St及Livingstone Ave）的住客之一。他成功游說另外14戶鄰居，整合出佔地達1.72公頃的相連地段，成為Pymble區內最大型的發展地盤，預計可重建多達386伙新住宅。

Joseph坦言，要成功說服15名業主達成共識並共同參與放售，是一項極具挑戰性的任務。這15名業主最終同意採取協調一致的出售程序，並期望具潛力的買家能在4月30日前表達意向。

獲批國家級重大發展

該地皮已獲批為「國家重大發展項目」（State Significant Development），重建後的建築物高度限制可達22米，而且距離火車站僅250米。Joseph Choi指出，地盤四面環街，沒有緊連的鄰居，加上地勢較高，未來落成項目有望遠眺藍山（Blue Mountains）景致。此外，該地段不受山火、洪水或生物多樣性等環境限制影響，發展潛力優厚。

主打頂尖名校網

項目的宣傳影片亦將焦點放在區內強勁的「名校網」。地皮鄰近多間頂尖學府，包括Abbotsleigh、Barker College、Knox Grammar及Ravenswood，對家庭客及投資者極具吸引力。

目前Pymble區獨立屋房價中位數約354萬澳元（約1,989萬港元）。雖然Joseph拒絕透露這15幢房屋的具體指導價，但據悉業主們期望能獲得至少1.4億澳元的報價。

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