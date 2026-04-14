買樓首期慘遇電郵騙局 夫婦險失百萬 靠一關鍵保9成血汗錢

買樓「上車」支付首期動輒過百萬，買家轉帳時務必打醒十二分精神！美國南加州一對夫婦日前準備為新居支付首期時，慘遇「商業電郵騙局」（BEC）。騙徒將電郵地址中的字母「W」偽裝成兩個「V」，令兩人信以為真，將數十萬美元（逾百萬港元）的首期雙手奉上。幸好警方及時介入追查，成功追回近九成款項，兩人特意公開這段「驚魂記」，藉此警惕一眾準買家。

「escrow」變「escrovv」幾可亂真

化名 Lynette 和 Scott 的夫婦接受美國廣播公司（ABC News）訪問時表示，他們在買樓期間一直透過電郵與按揭經紀聯絡。直至準備支付首期當日，他們收到一封看似由經紀寄出、要求匯款的電郵。Scott 憶述：「這封電郵與我們之前收到的公司信件如同『倒模』，排版完全一致，唯獨差了一個鍵盤字母。」

原來騙徒在電郵地址上做了手腳。Lynette 指出，真正的按揭託管電郵地址應為「escrow.com」，但騙徒卻用兩個「V」代替「W」，變成「escrovv.com」。由於字型極為相近，兩夫婦不虞有詐照樣過數，直至向真正的經紀確認時，才驚覺對方從未收到款項。

Scott 坦言：「我們自問對電腦科技有一定認識，但那一刻真的徹底崩潰，沒想過這種事會發生在自己身上。我們只能停下來祈禱，然後立刻報警。」

警方強調「黃金72小時」

負責調查的橙縣（Orange County）警方網絡犯罪調查組指出，應對這類詐騙必須爭分奪秒。警長 Don Barnes 強調，盡快發現並立即行動是破案關鍵：「一旦錯過72小時的黃金期，追回資金的機會幾乎是零。」根據美國聯邦住房金融局資料，這類針對房屋買賣的騙案屢見不鮮，騙徒通常會入侵或偽造金融機構的電郵，誘騙受害人將大額資金匯入指定戶口。

幸運的是，警方最終成功追蹤資金去向。經過數月努力，兩夫婦成功取回約 90% 的首期資金。Scott 猶有餘悸地說：「大約有10%的錢被兌換成比特幣，已經徹底無法追討，但能拿回近九成資金，感覺已經像做夢一樣。」當地按揭經紀協會提醒，買家在進行大額轉帳前，務必親自致電機構核實戶口號碼，以免跌入騙徒陷阱。

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