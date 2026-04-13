七旬退休漢不想交租買「超筍盤」 隱藏成本卻超預期 太衝動嘆賣不出也走不掉

為減輕退休後的住屋開支，不少人將目光轉向「平價盤」。日本一名71歲退休老翁僅以50萬日圓（約2.5萬港元）購入一個度假村單位，本以為成功上車圓了業主夢，卻在入住後發現隱藏成本遠超預期，最終陷入賣不掉又回不去的困境，只能硬住頭皮繼續住下去。

不想一直交租 憂長遠坐食山崩

日媒《THE GOLD ONLINE》報道，化名松原隆一的71歲老翁大半生在製造業打滾，65歲退休後獨居安享晚年。他每月領取約11萬日圓（約5,600港元）的年金，連同退休金在內，手頭流動資產約有900萬日圓（約45萬港元）。他一直繳交每月7萬日圓（約3,500港元）的租金，雖然生活未至於捉襟見肘，但擔憂長遠會坐食山崩。

偶然機會下，松原在網上發現新潟縣滑雪勝地「苗場」一個二手度假單位，價格僅50萬日圓（約2.5萬港元），每年管理費與修繕費則約20多萬日圓（約1萬港元），表面上遠低於租屋成本，加上年輕時熱愛滑雪，覺得環境清幽，於是扑鎚買入並搬至該單位。

雪國嚴冬現形 雜費暴增兼凍病

搬入初期，松原確曾度過一段寫意日子，更在附近找到兼職幫補家計，一度讓他以為這是一次完美的退休理財部署。

然而一踏入12月，惡夢隨即降臨。大雪封山下，他每天出門上班前都要花逾1小時剷雪；加上當地交通極度不便，出入必須靠私家車代步，頻密更換雪軚及激增的油費令生活成本百上加斤。此外，嚴寒天氣令暖氣費大增，但他為了慳錢不敢長開，結果頻頻凍病，連兼職也無法穩定返工，變相進一步榨乾收入來源。

「大維修」炸彈隨時爆 淪負資產進退兩難

捱不住的松原，一度萌生搬回大城市生活的念頭，但現實卻給了他沉重一擊。經調查後發現，這類高齡度假村物業在二手市場根本無人問津，想放租亦缺乏需求，資金徹底被綁死。更得人驚的是，隨着樓齡老化，業主未來隨時要孭起額外的「大維修」甚至天價的清拆費用，猶如抱着一個計時炸彈。

隨着春天再次到來，積雪融化，但松原心中的重擔卻揮之不去。他無奈大嘆：「這已經不是蝕50萬日圓那麼簡單。當初太衝動了，現在既賣不出也走不掉，只能繼續住下去。」

報道指，想降低居住成本，是許多人的共同心聲。然而，若只因價格便宜便作出決定，可能會面臨預料之外的風險。比起「先買再說」，更重要的是先理解低價背後的原因，才能避免讓原本的理想生活，變成難以承受的負擔。

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